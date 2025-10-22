«Questo Cagliari farà bene» 

Una bella, sofferta salvezza. E tre giornate del torneo seguente, prima di fare la valigia. E’ il 2021 e a febbraio Leonardo Semplici subentra a Eusebio Di Francesco, a settembre la società lo mette alla porta dopo tre giornate. Se la vita va così, l’esperienza di Cagliari ha segnato nel bene e nel male questo gentiluomo toscano, oggi senza panchina ma pronto a salire in corsa se l’occasione si presentasse. Ama Cagliari e il Cagliari gli piace: «Ha la struttura per una stagione di buone soddisfazioni». Ha chiuso con la Sampdoria sei mesi fa e oggi, come tanti altri tecnici, si aggiorna, viaggia, vede.

Semplici, come va? Che fa?

«Bene. Mi aggiorno, studio, seguo partite e allenamenti, anche i campionati esteri. Sto per partire all’estero, cerco di studiare inglese ma non è facile. Mi auguro che presto possa tornare in campo. La Sampdoria l’ho dovuta lasciare con amarezza, i problemi che ho affrontato durante il percorso ci sono ancora».

Di quale piazza ha più nostalgia, al di là della panchina? A Cagliari, lei lo ha sempre sottolineato, stava benissimo.

«La mia avventura alla Spal è stata lunghissima e indimenticabile, a Cagliari sono stato poco ma ho avuto una riconoscenza straordinaria per quella salvezza, non solo da Cagliari ma da tutti i sardi. In estate vengo in Sardegna e c’è sempre molto affetto, stima, sono legato moltissimo ai colori e all’Isola. Sotto certi aspetti, l’esonero non l’ho mai digerito, professionalmente mi è costato troppo. Ma posso solo parlar bene del mio lavoro e di come mi sono trovato a Cagliari».

Lei oggi è senza panchina ma sa sicuramente tutto del campionato.

«Sì, ma non solo A e B, anche della serie C, non ho preclusioni, io sono partito da lontano, ho vinto tutti i campionati fino alla Serie A. Anzi, spesso vado a vedere squadre e allenatori meno conosciuti con idee e spunti che mi possono servire».

Il Cagliari le piace?

«Nel Cagliari, lo dissi subito, dopo tanti anni mi sembra ci sia un’unità di intenti che parte del presidente, che ha scelto l’allenatore, a un direttore di grande esperienza. Pisacane sta facendo vedere buone cose. Avere l’appoggio della società in questo nuovo percorso è importante. Quest’anno si può togliere delle soddisfazioni insperate».

Lei non ha incrociato Pisacane per poche settimane, lui e Di Francesco sono usciti di scena mentre lei arrivava.

«Non mi ricordo di Pisacane, non lo conosco personalmente. L’ho seguito a livello sportivo quando giocava, poi per i risultati della Primavera e quest’anno seguo il Cagliari».

Una squadra piccola, provinciale, che campionato deve fare? Meglio concentrare gli sforzi nei match con avversari diretti o giocarsela sempre?

«Il Cagliari ci prova con tutti ed è la cosa più giusta, ecco perché vediamo risultati inaspettati in diversi campi. Bisogna avere grande rispetto di tutti, però è anche buono essere consapevoli delle proprie forze. Insomma, è meglio provarci sempre».

Il Cagliari sfida Verona e Sassuolo nel giro di quattro giorni, da lì capiremo di che materiale è fatta la squadra?

«Posto che è ancora presto per dare un giudizio definitivo, il Cagliari affronta squadre che hanno gli stessi obiettivi, magari il Sassuolo ha più qualità ma il Cagliari sta acquisendo una condizione psicofisica e mentale per fare la gara e portarla a casa contro entrambe».

Quando si rompe l’attaccante titolare, come è accaduto a Belotti, si corre ai ripari col mercato oppure con Borrelli, Esposito, Luvumbo, Kilicsoy e tutto il resto, si può affrontare la stagione?

«Dispiace molto per l’infortunio perché Cagliari è la piazza ideale per Belotti, gli faccio un grande in bocca al lupo per il rientro, però il Cagliari ha investito sui ragazzi giovani che ora possono farsi valere fino alla riapertura del mercato. Poi vedremo a dicembre, magari punteranno su uno esperto, ma Angelozzi sa bene il fatto suo».

Chi l’ha sorpresa di più in queste prime sette giornate?

«Il Como no, non è più una sorpresa ma una realtà, la Cremonese ha fatto benissimo nelle prime domeniche e ha una classifica, per una neopromossa, molto buona. Ha messo le basi, un po’ come il Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA