Questo Cagliari fa ben sperare  

Torino 0

Cagliari 0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (30' st Zima); Bellanova, Ricci (23' st Linetty), Ilic, Vojvoda; Karamoh (1' st Radonjic), Vlasic (23' st Pellegri); Sanabria (42' st Verdi). In panchina Gemello, Popa, Bayeye, Ilkhan, Dembelé, Tameze, Gineitis, N'Guessan. Allenatore Juric.

Cagliari (3-4-3) : Radunovic; Goldaniga (1' st Di Pardo), Dossena, Obert (42' st Deiola); Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez (26' st Pavoletti), Oristanio (17' st Shomurodov), Luvumbo (17' st Jankto). In panchina Scuffet, Aresti, Capradossi, Viola, Prati, Augello, Kourfalidis. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Cosso di Reggio Calabria.

Note : ammoniti Buongiorno e Pavoletti. Angoli 8-3 per il Torino. Recupero 2' e 6'.

Torino . Discreta la prima. Il Cagliari prende il Toro per le corna sino a sfiancarlo, torna nell’Isola con un punto d’oro e trasforma così l’esordio in campionato in un trampolino di lancio. Testa, cuore, pazienza, astuzia, tenacia, cinismo. C’è un po’ di tutto nel pareggio senza reti che spariglia subito le carte e conferma le potenzialità di una squadra cresciuta insieme tra i cadetti e ormai pronta a giocarsi le proprie carte anche in Serie A. Inevitabilmente in vetrina il portiere Radunovic e la difesa in generale. Anche se poi sono l’approccio corale e un buona organizzazione a fare la differenza in una gara equilibrata e combattuta sino all’ultimo duello. Gioco di squadra, insomma, nel segno di Ranieri che mette sotto scacco Juric spremendo il limone sino all’ultima goccia. E dopo questo 0-0 in casa dei granata, anche l’Inter, prossimo avversario lunedì prossimo alla Domus, fa un po’ meno paura.

A specchio

Al via il Cagliari che non ti aspetti con Luvumbo in campo, Pavoletti in panchina, Nandez con la fascia da capitano sul braccio, cinque esordienti in Serie A e la difesa a tre. Ranieri, dunque, si affida inizialmente a Radunovic, Goldaniga, Dossena, Obert, Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi, Nandez, Oristanio e Luvumbo appunto. Rossoblù col 3-4-3, a specchio sul Toro, schierato a sua volta attraverso il 3-4-2-1 e ai nastri di partenza con Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, l’ex Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Karamoh e Sanabria.

L’occasione di Nandez

È proprio quest’ultimo a rompere il ghiaccio, già al 3’, con un destro al volo sul corner battuto da Ilic (provvidenziale la respinta di Radunovic). I granata prendono subito possesso del match ma il pressing del Cagliari è asfissiante. Nascono così il tentativo (di poco alto) di Azzi e, soprattutto, il tiro a giro al “sette” di Nandez sul quale ci arriva con la punta delle dita Milinkovic-Savic sollevando il pallone quanto basta. Ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa (a lato) di Schuurs, sfiora poi il palo sinistro Ricci con una sventola da venti e passa metri. L’ultimo brivido prima dell’intervallo, però, passa per il sinistro di Oristanio che scappa a Schuurs e prova a beffare il portiere con un diagonale velenosissimo ma non abbastanza preciso.

La resistenza rossoblù

Nella ripresa, subito il cambio Di Pardo per Goldaniga e il nuovo assetto sembra togliere ulteriori riferimenti ai granata. Ranieri rimodella ancora la squadra, e in particolare il tridente offensivo, inserendo Shoumurodov e Jankto (che non coglie l’attimo sotto porta sbucciando il primo pallone toccato) quindi Pavoletti. Juric risponde con Radonjic, con Pellegri e Linetty, ancora con Zima, infine con Verdi. Deiola per Obert, invece, l’ultima mossa di Ranieri. L’assalto finale dei granata col fendente di Radonjic ma c’è anche la respinta di Radunovic. E col duello serbo cala il sipario. Sì, il Cagliari c’è.

