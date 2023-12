Questo Budoni non molla mai   

Budoni. Era fondamentale uscire dalla crisi di punti. Le cinque sconfitte consecutive pesavano come un macigno ed era necessario dare un segnale al campionato. La striscia negativa aveva affossato la classifica del Budoni, attualmente pericolosa, visto il terzultimo posto con 14 punti. La prova non era delle più semplici, poiché il Cassino, sesta forza del campionato, non subisce una sconfitta dal 1º novembre. Eppure, con tanta volontà e abnegazione, i ragazzi di Petrone hanno portato a casa un pareggio fondamentale per rimanere agganciati al gruppetto davanti. Non bisogna dimenticare l’inferiorità numerica nel finale, a causa del doppio giallo sventolato a Farris, pedina con più esperienza dello scacchiere gallurese. La gara poteva prendere una piega diversa ma, paradossalmente, ma è proprio in quel passaggio che i biancoazzurri hanno messo alle strette la difesa laziale, sfiorando anche la vittoria, negata da un intervento miracoloso dell’estremo difensore che si è imposto sulla conclusione di Idoyaga.

«Abbiamo dimostrato di avere la condizione per lottare sino al 95’», dice il tecnico Mario Petrone, «sono venuto con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Chiuso il mercato inizierà il nostro campionato». Mercoledì prossimo per i galluresi sarà un esame di fondamentale importanza, contro l’Anzio sarà una sfida salvezza nella quale non possono essere ammessi risultati diversi dalla vittoria per dar seguito al pareggio di sabato e continuare a lottare verso l’obiettivo salvezza.

