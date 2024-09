Questo Buddusò stupisce Battuto anche l’Arzachena 

Buddusò 1

Arzachena 0

Buddusò (4-4-2) : M. Canu, G. Canu, Lautaro, Cordoba, Usman, Barilari, Pau (35’ st Barzaghi), Masia, Scanu, Balde (44’ st Uleri), Mioko. In panchina Cuguttu, Hasaj, Devaddis, Mura, Fodde, Diana, Fiore. Allenatore Terrosu.

Arzachena (4-4-2) : Ruzittu, Malu, Melgari, Bonacquisti, Pilo (1’ st Orecchioni), Sirigu, Gasmi (15’ st Greggio), Fossati (19’ st Gargiulo), Zela, Fernandez, Bonivardi. In panchina Russu, Brigida, Sanna, Buy, Cattaneo. Allenatore Spano.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : 5’ Mioko.

Note : espulsi Orecchioni e Sirigu.

Buddusò. Un solido Buddusò batte un’Arzachena grintosa ma troppo nervosa. Neanche il tempo si sedersi e al 5’ una perfetta combinazione tra Balde e Mioko manda in area quest’ultimo che batte in uscita il pur bravissimo Ruzittu. I locali prendono coraggio e solo due splendidi interventi di Ruzittu negano loro il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti premono di più e costringono alla difensiva i biancocelesti, che in contropiede si rendono pericolosi con Ruzzitu sempre protagonista. Nei minuti finali ai galluresi saltano i nervi e in 5 minuti, tra l’80’ e l’85’, rimangono in 9 per le espulsioni di Orecchioni e Sirigu. Partita godibile e combattuta, con qualche fallo di troppo.

