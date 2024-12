questo buddusò non si ferma più 

Tuttavista 0

Buddusò 4

Tuttavista (4-4-2) : R. Sanna, F. Ruggeri, A. Mameli, P. Scanu (st 43’ Perella), Deledda, Mastio, Rodriguez (st 17’ Flore), S. Mameli, Solinas, Meloni, Piredda (st 1’ Bullitta). In panchina Murgia, Canu, Usai, M. Pisanu, D. Pisanu. Allenatore Farina.

Buddusò (4-3-3) : M. Canu, Jara Lautaro (st 42’ Diana), Barilari, Cordoba, Umar, Masia (st 30’ M. Scanu), Mandras, Allue, Mioko (st 30’ Marrone), Pereira (st 38’ Louhbab), Dem. In panchina Cuguttu, Balde, Hasaj, Devaddis, G. Canu. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : pt 6’ Mioko; st 30’ Allue, 39’ Mandras, 45’ Dem.

Note : espulso A. Mameli; ammoniti Deledda, P. Scanu, Pereira, Barilari, Masia, Gambarani (dirigente); recupero 2’ pt - 5’ st.

Galtellì. Il Buddusò cala il poker contro la Tuttavista e allunga sul Bonorva costretto al pareggio dalla Macomerese. Partita mai in discussione, con i padroni di casa che hanno comunque provato a costruire qualche azione senza impensierire troppo la difesa avversaria. Subito in vantaggio gli ospiti al 6’ con Mioko, lesto ad approfittare di un’ingenuità della difesa. Meloni e Solinas provano dalla distanza all’8’ e al 19’, palla alta. Barilari cerca il raddoppio al 38’ ma la palla vola oltre la traversa. Sinistro di Meloni al 41’ ma Canu para. Sulla ripartenza tentativo di Pereira ma Deledda in scivolata salva in extremis.

Il Buddusò inserisce il turbo nella ripresa. Mioko al 54’ scalda le mani di R. Sanna che compie un miracolo al 59’ su Pereira che finalizza un triangolo da manuale. Arriva il raddoppio del Buddusò al 75’ con un contropiede perfetto concluso in gol da Allue. Tuttavista sbilanciato in avanti e terza rete di Mandras ancora in contropiede all’84’. Chiude la gara Buba Dem al 90’ con una bordata da 30 metri.

