“Questo anonimato è sovversivo” a Calasetta  

“Questo anonimato è sovversivo” è prima mostra personale in un’istituzione pubblica italiana dell’artista Ruben Montini a cura di Efisio Carbone e Camilla Pavan. La mostra apre al pubblico oggi al Macc (il Museo d’arte contemporanea di Calasetta) e ripercorre la genesi e gli sviluppi dell’omonima opera dell’artista risultato di una performance corale iniziata nel 2017 e realizzata in tutti i 28 paesi della Unione Europea.

L’opera, un drappo ricamato di cotone bianco - lung 30 metri – ha viaggiato per tutta Europa: in ciascun museo, istituzione, spazio o contesto domestico in cui la performance è stata realizzata, il pubblico è stato invitato a ricamare ciò che desiderava, dando vita a un’opera collettiva capace di racchiudere le storie di moltissimi individui. Il titolo dell’opera trae ispirazione da un'intervista di fine anni ’70 di Jean Le Bitoux a Michel Foucault da cui emerge un concetto affascinante dell’anonimato e dalla forte connotazione politica: l’anonimato dei partecipanti al progetto di Montini crea infatti una sorta di visibilità democratica, sovvertendo il potere e aumentando il senso della comunità. La mostra è accompagnata dalla pubblicazione del catalogo che sarà presentato al Macc domani mattina alle 11.

