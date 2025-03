“Questioni di Stile” Doppio omaggio al genio di Moscato 

“Questioni di Stile” è il nuovo progetto firmato CeDAC Sardegna e dedicato ai grandi maestri: focus su artisti che hanno rivoluzionato i linguaggi della scena, attraverso le loro opere, lasciando una forte impronta sulla cultura e sull'estetica teatrale.

Si parte da Enzo Moscato (1948-2024), attore, regista e drammaturgo napoletano, creatore di un moderno teatro di poesia, innestato sulla grande tradizione partenopea e denso di riferimenti ad autori contemporanei, da Antonin Artaud a Jean Genet e Pier Paolo Pasolini, per comporre un ritratto dell'artista che con i suoi spettacoli – da “Carcioffola” a “Ronda degli Ammoniti” – nell'arco di 40 anni ha saputo fondere le molte anime di Napoli, tra splendori e miserie della città, inquietudini e contraddizioni.

“Questioni di Stile” propone un duplice omaggio a Enzo Moscato che si apre con “Rubedo”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Affinito (allievo e collaboratore, ha raccolto e continua a promuovere l'eredità artistica del maestro) in prima regionale oggi alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per proseguire con lo struggente “Kinder-Traum Seminar”, un'opera corale sulla tragedia della Shoah con drammaturgia e regia di Enzo Moscato e immagini sceniche di Mimmo Paladino, nell'interpretazione di Cristina Donadio, in cartellone domani alle 20.30 ancora al Massimo e poi in tournée nell’Isola.

