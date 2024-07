Questione traffico: si pensa a una serie di nuove rotatorie 

Il grande malato nella zona di via Roma è il traffico. Servono cure: potrebbero essere un sistema di quattro, cinque rotatorie che al momento sono solo un’idea. Anche per questo, le posizioni in cui realizzarle sono anch’esse ipotetiche. Zedda e il suo staff le immaginano in piazza Deffenu davanti all’Enel, di fronte alla sede dell’Autorità portuale, vicino al Largo in corrispondenza di quella all’interno dell’area portuale, in viale La Playa per facilitare l’ingresso al porto (ora si fa un giro lunghissimo che crea traffico inutile) e forse in via Pirastu. Ma è tutto da vedere. Di certo, la Giunta cerca soluzioni per eliminare da via Roma il traffico creato da sensi unici e divieti di svolta, anche perché con l’arrivo della metropolitana le corsie per gli altri veicoli diminuiranno.

Il tunnel “sparisce”

Dal sindaco arriva anche il de profundis per il tunnel sotto via Roma: «Non si può fare e spenderei volentieri i 150 milioni necessari per migliorare scuole, case popolari, viabilità e tanto altro. Oltretutto, per quel tunnel sono finanziati solo 48 milioni e gli altri sono da trovare, inoltre con i tempi medi italiani ci vorrebbero vent’anni. Se, poi, l’Autorità portuale realizzerà il tunnel che ha in mente, ne avremmo due e lo spreco sarebbe massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA