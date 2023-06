Questione di chimica Un apostrofo rosa che fa bene alla salute 

Da 4.500 anni il bacio è il simbolo più evocativo dell’affetto, dell’amore, della passione. Ma, oltre a essere, come dice il proverbio, un apostrofo rosa tra le parole t’amo, dare o ricevere un bacio ha anche indubbi effetti positivi sulla salute degli esseri umani.

Quali? Labello, la nota azienda specializzata nella cura delle labbra, ha provato a elencare i maggiori benefici dello scambiarsi baci. Innanzitutto, le labbra e la lingua contengono un numero enorme di terminazioni nervose, che inviano segnali ai recettori dell’encefalo. Una sorta di corsia preferenziale tra bocca e cervello su cui viaggiano le emozioni. In secondo luogo, quando si bacia, viene rilasciata la dopamina, che è responsabile dei sentimenti di euforia e piacere.

Ma non è finita: durante un bacio il corpo produce anche ossitocina, sostanza chimica che stimola sentimenti di attaccamento e affetto verso la persona che stai baciando (per dire: è lo stesso ormone rilasciato durante l'allattamento).

E poi c’è la serotonina, che aiuta a sollevare il tuo umore e a darti una sensazione di serenità.

Per gli esperti, inoltre, nel 72 per cento dei casi ricevere un bacio aumenta l’affetto tra le persone. E nel 65 per cento dei casi il contatto tra le labbra provoca una scarica ormonale che permette a uomini e donne di sentirsi più accuditi e sicuri e pronti per affrontare la giornata con l’umore giusto.