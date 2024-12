Questione d’etichetta 

L’olio extra vergine di oliva Sardegna Dop è il protagonista della nuova puntata di “Questione di etichetta, l’Isola della qualità”, in onda questo poemriggio alle 15 su Videolina. Un programma in collaborazione con Laore Sardegna, a cura del giornalista Stefano Birocchi (nella foto) , per la regia di Massimo Piras.

Storie, sapori unici della tradizione ed esperienze innovative, alla scoperta del valore delle produzioni certificate. Attraverso interviste, approfondimenti tecnici e momenti di degustazione guidati da chef e sommelier, la puntata racconta un prodotto dalle caratteristiche organolettiche e nutraceutiche straordinarie.