Questionario  alle famiglie per la nuova ludoteca  

L'offerta sarà costruita e studiata in base alle richieste dei cittadini. Il Comune di Uras è al lavoro per progettare una nuova ludoteca comunale, uno spazio di incontro, gioco e crescita dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Per realizzare il servizio, il Comune chiede il parere delle famiglie, invitate a esprimere le proprie preferenze compilando un questionario. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale, può essere ritirata e consegnata in Comune esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. Il questionario, una volta compilato, dovrà essere imbucato nella scatola di raccolta posizionata all’ingresso del palazzo comunale entro il 30 settembre.

Come si legge nel questionario, che sarà anonimo, il parere è fondamentale per strutturare il servizio. Il Comune chiede alle famiglie di indicare il numero dei figli ma anche dove trascorrono il tempo libero dopo la scuola o nei weekend, quali sono le principali difficoltà riscontrate nella gestione del tempo libero dei propri figli, in quali giorni e fasce orarie utilizzerebbero maggiormente la ludoteca. Solo dopo il Comune di Uras avrà le idee più chiare e potrà costruire il servizio in base alle esigenze riscontrate. ( s. p. )

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