SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Uras
28 agosto 2026 alle 00:32

Questionario  alle famiglie per la nuova ludoteca  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'offerta sarà costruita e studiata in base alle richieste dei cittadini. Il Comune di Uras è al lavoro per progettare una nuova ludoteca comunale, uno spazio di incontro, gioco e crescita dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Per realizzare il servizio, il Comune chiede il parere delle famiglie, invitate a esprimere le proprie preferenze compilando un questionario. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale, può essere ritirata e consegnata in Comune esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. Il questionario, una volta compilato, dovrà essere imbucato nella scatola di raccolta posizionata all’ingresso del palazzo comunale entro il 30 settembre.

Come si legge nel questionario, che sarà anonimo, il parere è fondamentale per strutturare il servizio. Il Comune chiede alle famiglie di indicare il numero dei figli ma anche dove trascorrono il tempo libero dopo la scuola o nei weekend, quali sono le principali difficoltà riscontrate nella gestione del tempo libero dei propri figli, in quali giorni e fasce orarie utilizzerebbero maggiormente la ludoteca. Solo dopo il Comune di Uras avrà le idee più chiare e potrà costruire il servizio in base alle esigenze riscontrate. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 