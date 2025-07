“Question time”, richieste ignorate da due anni Le opposizioni: «Ora si applichi il regolamento» 

La convocazione del Question Time, il momento in cui i cittadini varcano le porte del Municipio per porre all’amministrazione le proprie domande, è stata richiesta più volte dall’opposizione negli ultimi mesi, senza successo. Ora tutti e otto i consiglieri di minoranza forzano la mano: è stata protocollata la richiesta per la convocazione del Question Time in seduta straordinaria. Il regolamento consiliare prevede che almeno un quinto dei consiglieri possa richiedere per iscritto la convocazione dell’Aula, che dev’essere formalizzata dal presidente dell’assemblea entro venti giorni, scaduti i quali provvederebbe comunque d’ufficio il Prefetto. “Il regolamento prevede che il Consiglio venga convocato due volte all’anno per il Question Time, di norma nei mesi di aprile e ottobre”, si legge nella richiesta. “Accertato che sono ormai due anni che l'Amministrazione non ottempera, chiediamo al presidente del Consiglio l'applicazione del regolamento, per consentire ai monserratini di partecipare attivamente alla vita democratica del Comune ed esternare liberamente il proprio assenso o dissenso all’azione politico-amministrativa della maggioranza”. La seduta dovrebbe tenersi dopo metà mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA