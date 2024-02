Questi Santi un po’ francesi e un po’... sardi di Burcei «Sul braccio un mamuthone» 

C’è un duo che vi sorprenderà fra i cantanti in gara a Sanremo. Per chi non li avesse già conosciuti, tra “Amici” (allora erano The Jab), “Musicultura”, “X Factor”, vinto nel 2022, loro sono i Santi Francesi, dal nome dei componenti Mario Francese (producer, tastiere, synth, basso) e Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele), che, per la cronaca, è da un anno felicemente fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis.

Vengono da Ivrea, i ragazzi, ma nel cuore di una delle due metà batte forte l’orgoglio sardo: un sentimento che parte dalle origini del nonno di De Santis, Efisio Contini, emigrato giovanissimo in Piemonte, lasciando Burcei, per fare ritorno a Castiadas solo molti anni dopo. Conquistato un posto tra i Big, partendo da Sanremo Giovani con il brano “Occhi Tristi”, il raffinato duo electro pop è pronto a calcare il palco più importante d’Italia con “L’amore in bocca”. Per la serata delle cover, poi, duetteranno con Skin sulle note di “Hallelujah” di Leonard Cohen. «Sono fiero di essere sardo», ci ha raccontato De Santis. «Quando sono nato i nonni erano già tornati in Sardegna, quindi ho sempre passato le estati lì, nella regione che più mi affascina in Italia, perché mi dà vibrazioni che non trovo altrove e perché sono rapito da tutto quell’immaginario austero e un po’ inquietante dell’Isola… ho un mamuthone tatuato sul braccio».

Ci torna spesso?

«Tutti gli anni. Anche quest’anno abbiamo fatto cinque giorni di scrittura a Costa Rei. Il mare ci ispira e, poi, lì d’inverno c’è una tranquillità fantastica. Ci siamo rigenerati».

Come siete maturati da “X Factor”?

«Nell’ultimo anno abbiamo capito cosa vogliamo e cosa non vogliamo essere. Siamo cresciuti dal punto di vista emotivo, abbiamo allontanato un po’ l’arrivismo dal nostro progetto e abbiamo fatto un patto con la verità: essere più dritti e sinceri possibile è l’unico modo per garantirsi di esistere in questo mondo».

A Sanremo con che spirito andate?

«Con poche aspettative e grande concentrazione. Dopo l’ansia di ottenere il risultato a Sanremo Giovani, ora abbiamo molto poco da perdere. Il nostro intento è scoprire se in giro per l’Italia ci sono persone che hanno voglia di ascoltarci».

Raccontateci “L’amore in bocca”.

«È un prezioso mistero, una raccolta di diapositive, momenti e suggestioni senza meta o direzione precisa, che ruotano attorno a quell’immagine».

È vero che è nata da un errore?

«Sì, doveva essere “L’amaro in bocca”, ma il correttore ha deciso che fosse “L’amore in bocca”. Partendo da lì abbiamo raccontato momenti delle nostre vite private, senza lasciarci andare a troppe spiegazioni. È affascinante il non sapere, il non esserci mai detti cosa intendessimo davvero, a chi stessimo indirizzando quelle parole».

Il pezzo è un crescendo travolgente.

«Parte come una ballad, ma nella seconda strofa esplode. Ci piace spezzare l’aspettativa, senza cercare soluzioni rassicuranti o consolatorie».

Per la serata delle cover avete scelto “Hallelujah”. Ostica, no?

«Sì, ma non avevamo ancora sentito una versione del pezzo per come lo immaginiamo. “Hallelujah” è un brano pieno di contraddizioni, sottovalutato e spesso non capito, un brano vicino a Dio in teoria, ma in realtà è un’ode alla vita terrena».

La canterete con la superstar Skin!

«Non trovavamo nessuno, in Italia, disposto a fare questa cosa con noi. Poi, all’ultimo abbiamo chiesto a Skin e lei ha accettato! Siamo strafelici, ha detto che non aveva mai sentito una versione come la nostra, si è entusiasmata e quindi succederà questa pazzia».

