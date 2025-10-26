Questi musicisti giovani, vincenti e… barocchi 

Giovani, barocchi e vincenti: il successo del Karalis Antiqua Ensemble oltre ogni aspettativa. Dodici mesi fa, l'esordio del progetto Karalis Antiqua si presentava come un'iniziativa ambiziosa: valorizzare e diffondere la musica barocca e rinascimentale, riscoprendo in particolare il patrimonio musicale sardo. Oggi, il Karalis Antiqua Ensemble non solo ha onorato la sua missione, ma si è imposto come una delle realtà più dinamiche e culturalmente audaci del panorama isolano. Il bilancio del primo anno del Karalis Antiqua Ensemble conferma le ambizioni della formazione, superando i confini locali. L'interesse manifestato da alcuni tra i più significativi festival e teatri europei sta infatti orientando la programmazione per il biennio 2026-2027 verso l'internazionalizzazione, con l'obiettivo di conferire all'ensemble cagliaritano una nuova e più ampia risonanza.

Il vero manifesto del rigore musicologico dell'Ensemble è stata la riscoperta e produzione de “Lo Spedale”. Questo dramma burlesco in un atto, risalente al ‘600, è rimasto sepolto per quattro secoli negli archivi veneziani. Grazie al meticoloso lavoro di trascrizione e riscoperta filologica condotto dal direttore artistico Federico Fiorio, il Karalis Antiqua ha regalato al pubblico cagliaritano la prima esecuzione assoluta in Italia di questo gioiello satirico.

La musica antica, come dimostra questo primo, straordinario anno, non è solo conservazione, ma un potente motore di innovazione e promozione territoriale.

