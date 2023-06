«Questi gesti sono vigliaccate» 

Una pioggia di solidarietà dopo l’aggressione. L’Ogliastra si stringe intorno al capitano compagnia dei carabinieri di Lanusei, Giuseppe De Lisa, 38 anni, originario di Mondragone, lanuseino d’adozione. Oggi Adolfo Sulis, 37 anni, e Simone Usai (22), compariranno davanti al gip per la convalida dell’arresto. La Procura contesta ai due indagati, attualmente ai domiciliari, i reati di violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento.

Ferma condanna

Il territorio e la politica abbracciano idealmente De Lisa, in Ogliastra dal settembre 2019. Il sindaco di Elini Vitale Pili, ieri aveva chiesto scusa al comandante, per mercoledì alle 18.30, Pili ha convocato un Consiglio comunale straordinario. Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, parla di «gesto vile e inqualificabile». Interviene anche Fratelli d’Italia con il suo coordinatore territoriale, Nicola Salis: «Solidarietà al comandante De Lisa e a tutta dell’Arma dei carabinieri». Parole di stima verso l’ufficiale sono state pronunciate anche da Davide Burchi, sindaco di Lanusei: «Il fatto accaduto è molto grave. Non appartiene ai principi del territorio e stupisce perché il capitano De Lisa ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per i nostri paesi». Sdegno e vicinanza al capitano sono i sentimenti espressi dai sindaci di Tortolì (Marcello Ladu), Bari Sardo (Ivan Mameli), Lotzorai (Cesare Mannini), Girasole (Lodovico Piras) e Ilbono (Giampietro Murru). Stefano Monni, sindaco di Baunei: «Al capitano la solidarietà mia e di tutti i baunesi e ferma condanna del gesto vigliacco che non deve rimanere impunito».

Totale sconcerto

Condanna l’episodio Paolo Stochino, coordinatore territoriale dei Riformatori: «Il capitano De Lisa rappresenta un’istituzione come l’Arma e dunque lo Stato, ovvero chi ci tutela». Per Ivan Puddu, segretario territoriale del Pd, «atteggiamenti di questo genere non appartengono al dna della comunità ogliastrina». Prende le distanze dal gesto anche il sindaco di Arzana, Angelo Stochino: «Il capitano De Lisa è una persona splendida e cordiale che rappresenta lo Stato ed è sempre vicino al territorio». Conclude Angelo Cucca, Forza Italia: «Siamo grati per il lavoro quotidiano che le forze dell’ordine svolgono per tutelare legalità e democrazia. Solidarietà al capitano».

