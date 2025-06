«Quest’estate nessuno resterà solo» 

Una maggiore disponibilità di spazi nelle strutture di accoglienza, uno sportello d'ascolto telefonico per persone vulnerabili e anziani, il potenziamento degli interventi e dell'assistenza domiciliare per i cittadini in condizione di disabilità, più postazioni in spiaggia per soggetti con disabilità gravi: è “Una città a misura di tutti”, il programma dell'estate solidale messo a punto dall'assessorato alle Politiche Sociali e della Casa per i mesi più caldi.

L'obiettivo del piano, illustrato ieri a Palazzo Civico dall'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu, è quello di mettere in campo una serie di iniziative che, integrandosi con il sistema operativo di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone, facilitino la vita dei cittadini maggiormente esposti a condizioni di rischio e di vulnerabilità, garantiscano interventi immediati di assistenza domiciliare e tutela e – allo stesso tempo – favoriscano attività di socializzazione per bambini e ragazzi, diversificate e accessibili.

I servizi

Attivo dal 1 luglio al 30 settembre, il programma si sviluppa su diversi piani. Lo sportello d'ascolto telefonico, a esempio, realizzato con l'apporto della Croce Rossa, sarà operativo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 11 e dalle 16.30 alle 19. Gli operatori, che risponderanno al numero dedicato 070-0933671, a disposizione di chiunque, garantiranno l’immediata segnalazione di situazioni di difficoltà al servizio di Pronto intervento sociale e alle unità territoriali di servizio professionale. Dall'ascolto potranno scaturire richieste di aiuto che verranno valutate dal Servizio Sociale.

Accoglienza

Sarà poi esteso l'orario dell'attività di accoglienza nelle strutture assistenziali, con accesso anticipato a partire dalle 14, anziché alle 18, sette giorni su sette e in tutte le sedi: le due in viale La Plaia e quella in via Dante gestite dall'associazione Donne al Traguardo, quelle di viale Sant'Ignazio gestite dall'associazione Ozanam e dalla fondazione Caritas San Saturnino, che gestisce anche quelle in via Corte d'Appello, viale Ciusa, piazza Sirio e via Ospedale. Aumentano i posti di accoglienza nelle strutture, con l’ individuazione di una nuova sede per l’accoglienza, con sette spazi da destinare alle persone che ne abbiano necessità, con intervento rapido.

Assistenza a casa

Sarà potenziata anche l'assistenza domiciliare rivolta a ultra 65enni e cittadini con disabilità. Tra i servizi offerti, oltre all'aiuto generico, previsti l'intervento di operatori Oss, i pasti a domicilio e la vigilanza telefonica quotidiana delle persone segnalate dal Servizio sociale territoriale.

Poetto

Cresce anche l'accessibilità alla spiaggia del Poetto: saranno due le concessioni in spiaggia in cui per due giorni alla settimana sarà presente personale sociosanitario: il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 al Golfo 1 e il martedì e giovedì negli stessi orari al Golfo 7. la collaborazione con le Forze Armate avviata negli anni scorsi. Si conferma e cresce, con l'apertura di una seconda postazione per la balneazione di soggetti con disabilità gravi e gravissime allo stabilimento dell'Aeronautica oltre quella già operativa nello stabilimento dell'Esercito. A partire dal 7 luglio, le postazioni saranno attive il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (Esercito) e il martedì dalle 9 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 18 e il giovedì dalle 9 alle 12 (Aeronautica). Per il benessere psico-fisico dei bambini e il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche sarà poi attivato, con apposito avviso pubblico, l'accesso ai bonus per la frequentazione dei campi estivi operativi sulla spiaggia cittadine.

