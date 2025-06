«Quest’Esperia può farcela» 

Cagliari sogna ancora l’impresa. Dopo la beffa di gara 1 a Pesaro, l’Esperia prepara la rivincita davanti al suo pubblico. Domani sera (20) a Monte Mixi andrà in scena gara 2 della finale playoff di B Interregionale, con l’obiettivo di pareggiare i conti e trascinare la serie alla “bella”. I ragazzi di Manca, che nella prima sfida avevano toccato anche il +14 prima di cedere, cercano ora una prova di sostanza per continuare a inseguire la promozione in B Nazionale.

La città risponde, l’ambiente si scalda, e a spingere la squadra ci sono anche le voci di chi l’Esperia l’ha vissuta e fatta diventare grande. Come Pippo Lai, playmaker simbolo degli anni ’80: «La squadra ha fatto un campionato eccezionale, al di là delle aspettative. Un ritorno in B Nazionale sarebbe importantissimo per tutto il movimento cestistico cagliaritano. Questi playoff dimostrano che non siamo così lontani da quei livelli». Anche Beppe Muscas, storico allenatore granata e protagonista della cavalcata che sfiorò l’A2 nel 1986, lancia messaggi di fiducia: «L’Esperia ha tutto per pareggiare la serie, la ritengo più forte del Loreto Pesaro. Dal punto di vista fisico, tecnico e mentale è superiore e gioca meglio. Serve attenzione, ma si può riportare la serie a Pesaro. Sarebbe fondamentale per riaccendere la passione della città».

Staico resta alla Virtus

Sarà ancora Fabrizio Staico a guidare la Virtus Cagliari. Dopo aver riportato il club biancoblù ai playoff di Serie A2 Femminile dopo 15 anni, il tecnico cagliaritano è stato confermato anche per la prossima stagione.



RIPRODUZIONE RISERVATA