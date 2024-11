Quest’Esperia non vuole smettere di vincere: «Pensiamo ai playoff e restiamo a Monte Mixi» 

Primo posto in classifica a pari merito con Pescara, già battuta nello scontro diretto. Sette vittorie su 9 gare, di cui ben 4 ottenute in trasferta: è stato un inizio di stagione esaltante per l’Esperia Confelici Carni Cagliari, che, al secondo anno di militanza in Serie B Interregionale, è già diventata una solida realtà di vertice. L’ultimo blitz in casa della Stella Ebk Roma, ottenuto grazie a un canestro a fil di sirena del pivot Thiam, ha certificato una volta di più lo stato di salute della squadra allenata da coach Federico Manca, già proiettata verso il match infrasettimanale di domani (ore 21) a Monte Mixi contro Mondragone.

Partenza bruciante

La partenza sprint di Villani e soci è stata sorprendente, ma fino a un certo punto: «L’obiettivo di questa stagione è l’approdo ai playoff», chiarisce il consigliere di amministrazione Luigi Zucca, «riteniamo di aver allestito una squadra in grado di lottare per questo obiettivo. Magari non ci aspettavamo di essere primi dopo nove giornate, ma i risultati positivi testimoniano il buon lavoro della squadra, capace di vincere anche su campi durissimi come Palestrina, Ferentino e Roma».

L’exploit nei primi due mesi di stagione è frutto (anche) della continuità tecnica: «L’idea è sempre stata quella di iniziare dalle fondamenta», spiega, «abbiamo costruito la squadra partendo da un gruppo di giocatori locali che risale ai tempi della Serie C. A loro, poi si sono aggiunti lo scorso anno Potì e Thiam, elementi di livello anche per la B Nazionale. La scorsa estate, infine, sono arrivati Maresca e Giordano, altri ragazzi perfettamente funzionali al nostro progetto». L’Esperia ha mostrato più volte compattezza e unità d’intenti, «ma ciò che mi ha colpito di più», afferma il dirigente granata, «è la grande voglia di vincere senza mai dare nulla per scontato». I risultati fanno piacere, ma i piedi restano ben saldi a terra: «I piani non sono cambiati», dice, «pensiamo solo ai playoff e contiamo di raggiungerli. D’ora in poi, tra l’altro, le avversarie ci aspetteranno al varco».

Prospettive

Uno dei meriti principali del nuovo corso esperino è stato quello di conquistare una città spesso accusata di apatia, almeno a livello cestistico: «Le vittorie aiutano», sottolinea Zucca, «siamo soddisfatti del supporto dell’ambiente. Il tifo è sempre caloroso e gli sponsor si stanno avvicinando convinti. I nostri programmi fuori dal campo viaggiano spediti insieme alla squadra». Il sogno a lungo termine potrebbe essere quello di ritrovare quell’A2 sparita da Cagliari dopo la fugace parentesi Dinamo Academy: «L’intenzione è crescere, è evidente», ammette, «ma non avrebbe senso, ora, parlare di categorie. Vogliamo uno sviluppo armonico e graduale di tutta la polisportiva, non solo della sezione basket». Infine, l’eterno dilemma: Monte Mixi o PalaPirastu? «Ci sposteremo in via Rockefeller quando ci sarà uno zoccolo duro di almeno 900 persone disposte a seguirci anche quando i risultati non saranno dalla nostra parte», conclude, «fino ad allora preferiamo restare a Monte Mixi, in un ambiente familiare e stimolante anche per i giocatori».



