Queste quattro piccole donne sfidano l’Italia degli anni ‘60 

Nel 2023 “La portalettere” ha vinto il Premio Bancarella e ha venduto centinaia di migliaia di copie in Italia. Da allora il romanzo è stato tradotto in tutto il mondo. Ora Francesca Giannone, pugliese, classe 1982, arriva, per la prima volta nell’Isola con il Club di Jane Austen Sardegna, alle Anteprime del Dicembre Letterario con il romanzo: “Gli anni in bianco e nero” (Nord), dopo la prima di ieri a Cagliari, approda questa sera alle 21 all’auditorium Ex Ma.Ter di Sassari.

Siamo nel Salento degli anni ‘60. Nella sartoria di famiglia il tempo scorre al ritmo dell’ago e del filo. Il padre vuole le figlie al loro posto. La musica ribelle di Giovanna; Ada si rifugia nei romanzi di Jane Austen; Maria vuole di più dalla vita. E poi c’è Mimì, la più giovane: dalla cabina di proiezione del Cinema Apollo guarda i film di Fellini e Visconti e decide che sarà lei a stare dietro la macchina da presa come una vera regista. Fuori si accendono le lotte operaie e i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte in silenzio. E Mimì filma tutto, perché lei vuole la verità. Raccontare è resistere.

Francesca Giannone, torna con un romanzo potente in cui la figura femminile è il focus, oggi più di ieri?

«“Gli anni in bianco e nero” è un romanzo ambientato sì nel passato, ma in profondo dialogo con l’oggi. Parla di diritti negati, ribellione a leggi ingiuste e fame di libertà, temi che diventano attuali quando si palesa il rischio che i diritti così faticosamente conquistati vengano messi in discussione. Al centro c’è ancora una volta il tema dell’emancipazione femminile e della centralità del lavoro come strumento di libertà e di realizzazione di sé. Tema cruciale in un Paese in cui nel 2025 l’occupazione femminile era ancora al 58 per cento».

Il rapporto tra sorelle: ispirazione personale o celebrazione di un classico?

«Le protagoniste del mio romanzo sono quattro sorelle, quattro donne diverse tra loro ma molto legate l’una all’altra. “Piccole donne” di Louisa May Alcott è uno dei classici della mia formazione, seppur con temi e ambientazione differenti. La sorellanza è il filo rosso della narrazione, intesa però come sentimento di solidarietà, alleanza e aiuto reciproco tra donne che può anche prescindere dal vincolo di sangue».

Mimì vuole fare la regista.

«Mimì, che è anche la voce narrante di questa storia corale, si innamora del cinema a 11 anni, quando per la prima volta guarda “La dolce vita” di Federico Fellini, intrufolandosi di nascosto nella cabina di proiezione del cinema del paese. E lo fa di nascosto perché il padre-padrone ha vietato alle quattro ragazze di frequentare il cinematografo. Secondo lui i film “ficcano strane smanie nella capa delle femmine”, ossia stimolano il desiderio di un altrove più luminoso, il che era un problema in un contesto famigliare e sociale in cui le donne dovevano restare al proprio posto. O al limite svolgere mestieri “da femmina”, come quello che fa la madre, la sarta del paese. Mimì invece, proprio grazie ai film che vedrà, comincerà a sognare qualcosa di diverso, insolito per l’epoca: diventare una regista e raccontare la sua “visione” della realtà, proprio come fa Fellini».

L’ambiente è protagonista?

«Siamo sì nel Salento, ma questo romanzo ha uno sguardo più ampio che racconta uno spaccato dell’Italia tutta, da Nord a Sud».

Cosa vorrebbe restasse ai lettori del romanzo?

«La consapevolezza che gli anni in bianco e nero un domani potrebbero tornare, se non stiamo attenti a difendere e salvaguardare i diritti conquistati fino a qui».

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