Queste pensioni sono da fame 

Una persona su tre in Ogliastra vive con 670,07 euro lordi mensili. È l’importo delle pensioni (da fame) percepite da 19mila cittadini nella categoria privati Inps. Altri 3.092 beneficiano di una pensione pagata dalla gestione pubblici per un importo medio di 1.873,65 euro lordi. In totale sono in pagamento circa 22mila trattamenti pensionistici, il cui importo medio è di 1.271,86 euro lordi (media raggiunta grazie agli importi più sostanziosi ricevuti dagli ex dipendenti pubblici). Assegni al limite della sopravvivenza, risultato di carriere lavorative precarie e discontinue in settori a bassa retribuzione, che consegnano all’Ogliastra la maglia nera per gli indicatori di reddito.

Le reazioni

«Parliamo di assegni bassi, al limite della sopravvivenza. A ogni buon conto - è la riflessione di Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - un terzo dei nostri concittadini è pensionato, il che fotografa da un lato l’aumento dell’aspettativa di vita, dall’altro la scarsa natalità della nostra area, fatto peraltro non isolato ma comune a tutta la Regione e a tutto il Paese». Renato Pilia, leader territoriale di Forza Italia, sollecita interventi dei governi, nazionale e regionale: «Il tema del rapporto tra pensionati e lavoratori e dell’entità dei trattamenti pensionistici è un problema che affligge tutta la Sardegna e le previsioni non sono rosee. Occorre che a interventi strutturali da parte del governo, quale l’aumento delle pensioni minime come a più riprese richiesto da Forza Italia, siano affiancate misure regionali specifiche».

I dem

Ivan Puddu, segretario del Pd in Ogliastra, offre la propria disamina: «Leggere questi dati ci racconta molto della nostra storia economica. C’è una certezza assoluta: chi entra nel settore pubblico tende generalmente a non cambiare più lavoro, ovvero a restare per tutta la vita nel pubblico. Godendo quindi, di scatti di retribuzione automatici. Equiparati a queste posizioni, in Ogliastra credo che abbiano raggiunto questo tipo di trattamento pensionistico, gli occupati della grande industria. Ex cartari e attuali dipendenti Saipem. Ecco perché crediamo che il futuro della nostra industria nelle aree ex Cartiera sia fondamentale per lo sviluppo di un lavoro stabile e a lungo termine nel territorio».

