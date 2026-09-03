Queste “Isole che Parlano” da aspettare insieme 

Si aprirà domani la XXX edizione di “Isole che Parlano”, il festival internazionale diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli e organizzato dall’associazione Sarditudine, in programma fino al 13 settembre tra Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogosanto, con un doppio appuntamento speciale il 19 e 20 settembre a Palau e Orgosolo.

Ad aprire questa edizione speciale sarà il fine settimana di anteprime di “Aspettando Isole che Parlano”, domani e dopodomani: due giornate tra Arzachena e Luogosanto che intrecciano musica, tradizioni, sapori e alcuni luoghi particolarmente significativi della Gallura.

Il primo giorno

Domani, alla Tomba dei Giganti di Coddu Vecchju ad Arzachena, l’appuntamento Ai Giganti alle 18.30 accoglierà Stranded Horse & Boubacar Cissokho (Francia/Senegal). Stranded Horse, voce, chitarra classica e kora, e Boubacar Cissokho, kora e voce, intrecceranno folk anglosassone, chanson francese e musica mandè in un dialogo minimale, tessuto tra strumenti a corda, voce e memoria, maturato in oltre dieci anni di concerti e confluito nel nuovo album The Warmth You Deserve. Il concerto sarà accompagnato dall’introduzione al sito a cura dell’archeologa Silvia Ricci. Dopo il concerto, la giornata si concluderà con Momenti DiVini e una degustazione dei vini Capichera.

Il secondo giorno

Dopodomani il festival si sposterà a Luogosanto, articolando la giornata tra la Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, il piazzale esterno e l’Eremo di Santu Tranu. Al mattino, alle 11, all’interno della Basilica, risuoneranno le voci dei Sos Cantores de Cuglieri (Sardegna), tra i massimi esponenti del Cantu a Cuncordu, tradizione polivocale maschile a quattro voci legata ai riti della Settimana Santa, che intreccia repertori liturgici e canti profani. La formazione è composta da Antonello Cubadda e Marco Cubadda, boghe, Franco Nurchis e Gionmaria Nurchis, contraltu, Angelo Agos, Giuseppe Idda e Andrea Idda, tenore falzu, Giuseppe Falchi e Giuseppe Motzo, bassu.

A seguire, alle 12, all’esterno, sul piazzale della Basilica, A Ripiccu, con Gli Amici di Matteo – Campanari di Locusantu (Sardegna) – Paolo Uscidda, Giovanni Cucciari, Andrea Lampioni, Francesco Quel, Giorgio Mamia, Antonio Argiolas, Yassin El Zaizi, Fabrizio Lollia, Mario Lampioni, Paolo Azzena, Pierfrancesco Quel – richiamerà una tradizione che a Luogosanto accompagna da secoli la Festa Manna di Gaddura: un sapere comunitario, trasmesso tra generazioni, in cui il suono delle campane scandisce ritmi, riti e momenti centrali della vita del paese.Alle 17.30, il percorso proseguirà all’Eremo di Santu Tranu per le degustazioni. Al tramonto, alle 18.30, sempre a Santu Tranu, il concerto di Ganna Gryniva (Ucraina), voce ed elettronica, aprirà uno spazio di ascolto in cui il canto tradizionale ucraino, al centro della sua ricerca, incontra la composizione contemporanea e l’improvvisazione.

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