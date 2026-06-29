Queste “Gentes” di Barbagia La nostra storia in un dramma 

Debutta il 17 luglio al Teatro Electra di Iglesias “Gentes”, dramma musicale con libretto di Gilberto Ganassi e musiche di Battista Giordano. Lo spettacolo, prodotto dall’Ente Concerti Città di Iglesias insieme all’associazione culturale “Musicando insieme” di Porto Torres e al Comune di Sennariolo, pone al centro un episodio preciso della storia isolana: l’anno 594, quando Papa Gregorio Magno invia in Sardegna l’abate Ciriaco per convertire il popolo della Barbagia. I barbaricini sono guidati dal re cristiano Ospitone, ma restano legati all'adorazione di ligna et lapides, legni e pietre. La comunità rifiuta in un primo momento la religione del perdono e rivendica la legge del Toro e della vendetta. È il lutto per un giovane guerriero ucciso a tendere lo scontro: davanti al dolore, le parole evangeliche di Ciriaco trovano un muro di rabbia. Saranno la compassione dell'abate e la voce di una bambina ad aprire una breccia nella tradizione, fino al passaggio dal culto del Toro alla religione della croce.

Ganassi costruisce il testo sullo schema della tragedia greca classica, con un singolo attore accompagnato dal coro «per mantenere la centralità della storia e della musica» spiega, e su quella struttura formale Giordano modella la partitura. La musica tratta il libretto come un blocco sonoro e architettonico, lavorandolo con rigore: il suono si muove al confine con il silenzio, lascia che sia l'espressione psicologica della parola a governare la forma. Il coro, affidato alle voci del coro Sant’Andrea di Sennariolo, ha una funzione precisa: quella di rileggere la musica popolare precristiana attraverso il linguaggio compositivo di Giordano. Il risultato è un racconto della Sardegna storica affidato a un lessico contemporaneo, che attraversa generi e forme per scavare nella memoria profonda della comunità e prendere le distanze da un'idea chiusa di tradizione.

Il percorso sonoro si apre con “Ligna et lapides” e “Danza del Toro”, attraversa le rielaborazioni di temi tradizionali e si chiude con “Conversio”, che suggella la sovrapposizione della nuova fede sui culti dei padri.

Sul palco salgono il quartetto d'archi Ars Musicandi – Marco Ligas e Maria Vicentini ai violini, Donatella Parodi alla viola, Luca Carta Mantiglia al violoncello – la pianista Antonella Chironi e il Coro Polifonico Sant'Andrea diretto da Rossana Cossu. Battista Giordano è al flauto diritto, Gilberto Ganassi voce recitante.

«Siamo un paese di soli 156 abitanti», racconta Gianbattista Ledda, sindaco di Sennariolo che co-produce lo spettacolo, «ma per noi sostenere il teatro significa non solo mettere a disposizione spazi, ma dimostrare che anche i piccoli centri, se liberi di investire, possono produrre cultura e ricadute sul proprio territorio».

I due autori arrivano a “Gentes” da una collaborazione ormai consolidata. Ganassi, magistrato della Procura di Cagliari, da oltre 25 anni porta in scena letture di testi poetici e danteschi; ha firmato il recital “Aliquo terrarum” e il libretto dell’opera lirica “Aut Aut” sul tema del fine vita, entrambi music ati da Giordano. Quest’ultimo, nato a Nuoro nel 1958, chitarrista e compositore, ha vinto nel 1987 il Festival Jazz di Sant’Anna Arresi con il disco “Présage” e vanta collaborazioni con Billy Cobham e Stochelo Rosenberg, musiche per balletti legati al Teatro alla Scala e, nel 2023, la partitura del dramma “Vajont” per il sessantesimo del Memorial. Con “Gentes” il loro sodalizio artistico, avviato nel 2024, aggiunge un nuovo capitolo.

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