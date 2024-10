Queste fotografie sanno rappare  

Dai garage di Sassari al backstage di San Siro: Enrico Rassu è uno dei più quotati fotografi del mondo urban italiano e non e con la sua ultima opera, realizzata con il collega Alessandro Simonetti, ha lasciato il segno nella storia della cultura hip hop di casa nostra. Si intitola “Club Dogo” e in 240 pagine, edite da Rizzoli, con oltre 200 scatti, corredati dai testi curati da Katamashi e impaginati da Luca Ricci, celebra il momento epocale della reunion del gruppo rap milanese: 10 anni di storia, culminati nell’uscita del nuovo omonimo disco, nelle 10 date da tutto esaurito al Forum di Assago e nel primato segnato con la data a San Siro. Classe ’96, da Sassari, dopo avere immortalato tanti dei grandi della scena, da Drake, a Lous And the Yakuza, da Salmo e Noyz, a Ernia, Sfera, Madame e aver lavorato con brand quali Levi’s, Apple Music e Diadora, Rassu ci ha raccontato il progetto e questo momento della sua vita artistica, tra successi, nuove idee e ritorni alle origini. «È partito tutto da Sassari. L’energia che avevo coltivato lì, l’ho portata a Milano e poi anche in Inghilterra e all’estero, ho lavorato in progetti rilevanti e sono riuscito a farmi un nome».

E oggi firma “Club Dogo”. Com’è nato questo libro?

«Quando ho scoperto che i Dogo stavano lavorando a tutti quei progetti, ho pensato che sarebbe stato fantastico documentare questo periodo storico, così ho proposto al loro management, Shablo e De Antartica, di farlo assieme. A loro è piaciuta molto l’idea e ci hanno dato la struttura e la possibilità di farlo insieme a Rizzoli. Per circa 6 mesi, sono stato coi Dogo, tra sala prove, studio, concerti, momenti di vita quotidiana. Il loro mondo non era mai stato documentato in questa maniera. Anzi, in Italia un progetto del genere non era mai stato fatto».

Coi Dogo che rapporto ha?

«Avevo già scattato con Guè negli ultimi 2 anni, mentre con Jake La Furia avevo fatto il mio primo video a Milano di “Better Call Paul” con Ted Bundy, quindi lo conosco da 7 anni. Don Joe, invece, non lo conoscevo. Sono stati molto amichevoli».

Com’è stato vivere la reunion dall’interno?

«Incredibile! Un momento gigante per la cultura urbana e rap. La reunion dei Dogo è stata la reunion di un mondo, un evento intergenerazionale e importante sotto tanti punti di vista, perché era la prima volta che un gruppo rap faceva San Siro. È stato bello poter avere uno sguardo totale su quel momento».

Dei Dogo cosa ha scoperto?

«Più che una scoperta è stata la riconferma, che delle persone, che hanno creduto nei loro sogni in un momento improbabile, hanno avuto ragione dalla vita».

Come lo ha tradotto in immagini?

«Nel dettaglio di Guè con la figlia in piedi sul palco, nelle foto dei tatuaggi del pubblico, in San Siro vuoto e poi pieno, nel primo piano di Don Joe in consolle. Tutta una serie di immagini, che non sono solo i tre artisti, ma anche tutto quello che ruota intorno a loro».

Ma facciamo un passo indietro: com’è nato il suo interesse per la cultura urban?

«A 15 anni non ero molto bravo a calcio, così ho trovato una macchina fotografica e ho iniziato a scattare. Ho conosciuto tutta la scena sassarese del tempo, ragazzi che stavano nei garage a fare freestyle giorno e notte: RaniSound, Malakay, Pherro, Low Red e Cage, Normax, Nicu e Mastè. Facevano tutta questa musica, di cui mi sono appassionato, e io li documentavo. Poi, avevo questo grande sogno e ho iniziato ad andare fuori dalla mia città e dalla Sardegna».

Un sogno che si è realizzato!

«Sì, ma la mia ambizione oggi non è più tanto nel rap, quanto nel riuscire a fare qualcosa di più complesso, su altre tematiche. Ho iniziato a lavorare a un progetto, che uscirà a giugno e si chiama “Don’t Call Me Fotografo”, perché da un po’ di anni mi sono reso conto che la fotografia è l’ultima parte del mio processo creativo, prima c’è un mondo che mi porta a farla e sento il bisogno di esprimerlo».

Come?

«Farò un box con 160 foto, dal 2016 a oggi, sul concetto di identità e, poi, un evento a Milano, che vorrei portare anche in Sardegna, dove le foto saranno il mezzo per creare un luogo. E un nuovo senso».

Se le dico “No Ball Games”?

«È il cavallo su cui sto puntando tutto! “No Ball Games” è una filosofia, un libro, una festa, una comunità, uno spazio dove essere se stessi e fare arte, ma senza stare alle regole. È assurdo pensare di riuscire a fare cose impattanti a Milano. A Sassari, invece, mi sentirò davvero libero».

