Quest’anno sagra senza olive 

A Gonnosfanadiga la campagna olearia 2025 lascia l’amaro in bocca a olivicoltori e cittadini: negli oliveti ai piedi del massiccio del Linas, dove in autunno si respira solitamente il profumo dell’olio nuovo, quest’anno regna un silenzio insolito. Gli alberi sono quasi vuoti e la produzione è ai minimi storici. «Le olive sono pochissime», racconta l’olivicoltore Raffaele Tomasi: «Si farebbe prima a dire che non ce ne sono. Lo scorso anno avevamo una produzione piena, ma quest’anno se arriviamo al 10 per cento è già tanto».

La scarsità di olive pesa non solo sull’economia agricola ma anche sull’identità del paese, legata all’olio e alla sua storica Sagra delle Olive, prevista per il penultimo fine settimana di novembre. A meno di un mese dall’evento, però, non ci sono ancora certezze: dal Comune fanno sapere che maggiori dettagli saranno disponibili la prossima settimana.

Caccia alle cause

La causa principale, spiega Tomasi, è la siccità del 2024, che ha compromesso la fioritura: «La varietà Nera di Gonnos produce in genere al 70 per cento un anno e al 30 per cento quello dopo. Gli ultimi due anni sono stati anomali, ma una stagione così scarsa non la vedevamo da tempo».

A confermare le difficoltà è William Marras, tecnico dell’agenzia Laore: «Nonostante una fioritura bellissima, la produzione è scarsa. Il periodo della fioritura è delicatissimo: basta un brusco calo di temperatura, una pioggia intensa o un eccesso di umidità per compromettere l’impollinazione. Anche un colpo di calore può azzerare tutto».

Tra i primi a segnalare la crisi è stato Francesco Zurru, olivicoltore per passione: «Ho piante in due località diverse e non c’è un’oliva. Io produco per uso familiare, ma mi dispiace soprattutto per chi lo fa di mestiere».

Le eccezioni

Non tutti, però, raccontano la stessa realtà: «Qualcosa c’è, ma molto poco», ammette Andrea Ghiani, mentre Luigi Deias aggiunge: «Sarò strano io, ma nei miei terreni sto già raccogliendo e non vedo un calo».

