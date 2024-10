«Quest’anno olive di ottima qualità» 

Non sarà un’annata record ma andrà sicuramente meglio del “nulla” del 2023. Negli uliveti del Sinis è iniziata la raccolta delle olive: una festa da Cabras a San Vero passando per le terre di Nurachi, Baratili e Zeddiani. Ma soprattutto in quelle di Riola: dal 2017 “Città dell’olio”, titolo che il Comune ha ricevuto per la qualità del prodotto locale. Nel Sinis, a differenza di altre zone dell’Isola, il 2024 è l’anno della carica, così dicono gli addetti ai lavori che si occupano principalmente della varietà semidana.

Il clima

Manuela Corrias è una delle titolari dell’oleificio Corrias, lungo la Statale 292, azienda che si occupa della raccolta delle olive in tante terre del Sinis, ma anche della produzione fino alla vendita dell’olio: «Quest’annata non poteva andare male, anche perché per la natura delle nostre piante è difficile avere per anni di seguito produzioni negative. Questa volta siamo stati aiutati anche dalle precipitazioni nei giusti periodi ma anche dal caldo torrido che ha allontanano le mosche. Abbiamo davanti olive sane, verdi, saporite e di ottima qualità. La raccolta, rispetto ad altre zone dell’Isola, questa volta è iniziata leggermente in ritardo, ma non è un problema».

Annata buona

Tira buon vento anche all’oleificio gestito da Gervasio Dessì, a Riola, in via Bellu: «Rispetto allo scorso anno la situazione è opposta, visto che nel 2023 non abbiamo raccolto un’oliva. Ieri abbiamo fatto la prima raccolta, oggi ci sarà la prima macina e capiremo quindi anche la resa. Finalmente abbiamo il nostro olio».

Franco Ledda ha oliveti sparsi nel Sinis e produce per la sua impresa S’Ard: «È un’annata buona, soprattutto dal punto di vista qualitativo».

I frantoi

Lo scorso anno, vista l’assenza di olive negli alberi, diversi frantoi del Sinis avevano tenuto le porte chiuse. Questa volta invece sono già al lavoro le macchine del frantoio “Fratelli Loi”, in via del Lavoro a Cabras, che da sempre accoglie produttori di tutta la provincia e dove si macinano, nelle giornate più impegnative, anche più di cento quintali al giorno.

«Finalmente si lavora bene - spiega Daniela Loi, una delle titolari del frantoio - Per noi è un anno buono ma non ottimo come altri. In questi giorni stiamo accogliendo i primi produttori, ci prepariamo a vedere le file di mezzi fuori dall’azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA