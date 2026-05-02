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Monserrato.
03 maggio 2026 alle 00:06

Quest’anno il Comune non alienerà le case popolari 

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Nessuna alienazione degli immobili di proprietà destinati alle residenze economico-popolari.

La scelta della Giunta, propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione, non è piaciuta alla consigliera di minoranza Franca Cicotto, che mercoledì sera in Consiglio ha parlato di «una scelta che lascia senza risposte le richieste di numerose famiglie che avevano manifestato interesse all’acquisto, e vedono ancora una volta rimandata la possibilità di realizzare un progetto di stabilità abitativa. Ha senso mantenere immobilizzato questo patrimonio, in cui le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune, quando lo si potrebbe rendere economicamente efficiente generando benefici sia per i cittadini che per le casse comunali?». Per Cicotto «occorre avviare una manifestazione di interesse con relativo bando aperto alle famiglie assegnatarie. Con le somme ottenute si potrebbero realizzare ulteriori edifici per soddisfare le sempre più numerose esigenze di case comunali». Non ha chiuso le porte, comunque, il sindaco Tomaso Locci: «Abbiamo fatto una riunione con molti affittuari delle residenze a regime agevolato e ci hanno fatto questa precisa richiesta. Mentre nel passato la risposta è sempre stata no, oggi l’amministrazione si rende disponibile, però ci sono dei vincoli e requisiti particolari che gli uffici stanno studiando bene per permettere questo passaggio. Non è facile privarsi del patrimonio comunale, bisogna in ogni caso risponderne alla Corte dei Conti».

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