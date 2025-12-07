VaiOnline
La società.
08 dicembre 2025 alle 00:47

«Questa vittoria non mi basta» 

Giulini alza l’asticella e presenta Fiori: l’uomo giusto per noi 

«Non dobbiamo accontentarci». Tommaso Giulini non si ferma, non gli basta la vittoria più esaltante della stagione e forse una delle più belle da quando guida la società. «Questa maglia merita di più. Siamo contenti, ma non ci dobbiamo esaltare dopo una sola vittoria. Anche a Napoli abbiamo messo dentro tanto come oggi, dobbiamo continuare a farlo». Con lui, nel giorno giusto e al momento giusto, c’è Maurizio Fiori, prossimo vice presidente del Cagliari, sorrisi e strette di mano: «Da tifoso per me è un sogno essere qui, ma la ragione principale è da ricercare nel fatto che il Cagliari è una società ben gestita e, dopo un’analisi su scala internazionale, abbiamo pensato fosse giusto investire in Serie A e in questa piazza».

Il numero uno del Cagliari ha fame di vittorie e sogna, progetta, desidera una seconda parte di stagione meno sofferta. «Saremo in tantissimi nel girone di ritorno a voler venir fuori dalle ultime tre posizioni, quest’anno non vedo squadre che molleranno in anticipo o che possano considerarsi già spacciate», dice, «vorrei che la squadra lavorasse già a partire da domani per continuare su questa strada. Bisogna lavorare ancora di più, abbiamo una squadra e un allenatore giovani, con tanti ragazzi del vivaio. Non è semplice, ma non dobbiamo mai accontentarci. Con più cattiveria avremmo potuto raccogliere di più». Poi un messaggio chiaro: «Non voglio abbattere la felicità dello spogliatoio, ma la società si aspetta di più e quindi da domani si lavora».

Il presente

Giulini ci crede: «In questi due mesi senza vittorie ho visto comunque cose buone, abbiamo proposto gioco in un certo modo e altre volte no, ma abbiamo comunque sempre costruito qualcosa. Ho visto un gruppo che è andato sempre dietro al suo allenatore, forse in alcuni frangenti sono mancati un po’ di sangue agli occhi e determinazione. Ora speriamo di continuare così con questo spirito». Cattiveria e coraggio: «Come ha dimostrato Rodriguez alla prima in Serie A». La dedica: «A Mattia Felici, mi spiace molto. Tornando da Napoli aveva un po’ di dolore ma nessuno si aspettava fosse così grave». E poi la dedica alla curva: «Non è scontato che una squadra che non vince da oltre due mesi venga applaudita e sostenuta, in tribuna attorno a me qualcuno già mugugnava dopo i primi errori, invece lì non succede e quindi questo successo è anche per loro».

Lo stadio

«Faccio fatica a immaginarmi dove sarò tra dieci anni. Dal primo giorno dico che vorrei fare sempre qualcosa in più e lo confermo. Perche a Napoli e con la Roma ho visto la giusta testa per fare bene, salvarsi e ambire a qualcosa di meglio. Anche perché uno stadio se sei in Serie B non lo fai, o lo fai con maggiore difficoltà. Dobbiamo lavorare per tirarci fuori dalle sabbie mobili».

Si può dare di più

Giulini disegna il mix ideale: «Ho trovato un appassionato del Cagliari oltre che un investitore e imprenditore serio come Maurizio. Lui può spiegare a chi subentrerà quanto conta rappresentare questa terra». Un dialogo lungo, aggiunge, «ma senza mai avere un dubbio sul fatto che loro fossero gli investitori giusti». Tutto passa dal campo, però: «Sto vivendo meno bene la fatica che stiamo facendo anche quest’anno in campionato. Dobbiamo sempre mettere in campo questo atteggiamento per trovare la salvezza il prima possibile, è una Serie A molto complessa». Alla piazza: «Non voglio che ambiente e squadra si accontentino di questa vittoria sulla Roma. Dobbiamo alzare il livello. I giocatori possono dare anche di più, possiamo ambire anche a obiettivi migliori».

L’uomo nuovo

«È bellissimo essere qua». Maurizio Fiori ha appena assistito a uno show che ha dato il peso di cosa significhino Cagliari e il Cagliari». Gli investitori: «Ci sono due gruppi principali che arrivano uno dal mondo dei costruttori e uno dal mondo della tecnologia e dello sport. Sono tutti super appassionati di calcio e con un legame diretto o indiretto con la Sardegna, che tanti di loro conoscono da tempo». La trattativa: «Inusuale perché non abbiamo coinvolto nessuna persona oltre me e Tommaso, se non i rispettivi team di lavoro. E su questa sinergia da soci minoritari proseguiremo: siamo qui per supportare il club dentro e fuori dal campo, sul campo vogliamo avere ambizioni interessanti e fuori vogliamo creare una società che parli a un mondo del calcio moderno e internazionale». Lo stadio: «Pensiamo di avere grandi competenze soprattutto sul futuro stadio, ma lo spirito è e sarà sempre quello del testa bassa e pedalare. È chiaro che lo stadio può trasformare ambizioni e progetti, per noi il nuovo impianto è una cosa fondamentale ed è uno dei percorsi principali che intraprenderemo». La storia: «Zola è il mio idolo nella storia del Cagliari, sono andato a Londra nello stesso periodo in cui lui è andato al Chelsea, poi da ragazzo mi piaceva tantissimo Gigi Piras, il secondo marcatore della nostra storia».

