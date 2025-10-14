Questa Under 21  segna a raffica Palestra è super 

ITALIA 5

ARMENIA 1

Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra (32’ st Fortin), Marianucci (1’ st Guarino), Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour (1’ st Dagasso); Cherubini (28’ st Fini), Camarda (28’ st Ekhator), Koleosho. In panchina Beri Faticanti, Idrissi, Mascardi. Ct Baldini.

Armenia (4-4-2) : Martinyan; Tarlo yan, Manuk yan, Hakob yan, Bandik yan; K. Hovhannis yan (23’ st Askaryan), N . Hovhannis yan (23’ st Afyan), Sargsyan (31’ st Ayvazyan), A. Hakobyan (23’ st Vardanyan); M . Hakobyan, Eloyan (12’ st Gharibyan). Ct Gyulbudaghyants.

Arbitro : Levi (Isr)

Reti: nel st 14’ Dagasso, 17’ e 27’ Camarda, 30’ Fini, 91’ Ekhator.

Note : espulso Fortini al 40’ st

Cremona. «Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, poi nel secondo è suonata la sveglia»: il ct Silvio Baldini spiega così il 5-1 della sua Italia Under 21 contro l'Armenia ieri a Cremona. Un palo, un rigore fallito da Ndour, tanti errori e nessun gol nel primo tempo, nonostante la spinta incessante e i tanti cross da destra del rossoblù Marco Palestra, autore di un’altra bella prova azzurra.

Nella ripresa l’ingresso di Dagasso cambia le cose ed è proprio il pescarese a sbloccare il risultato. L’Armenia cala e finalmente l’Italia dilaga con la doppietta di Camarda, Fini ed Ekhator. Esce Palestra per Fortini, che si fa espellere.

Classifica : Polonia (+15) e Ita- lia (+10) 9, Montenegro 6, Ma- cedonia e Svezia 3, Armenia 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA