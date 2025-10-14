VaiOnline
Europei.
15 ottobre 2025 alle 00:17

Questa Under 21  segna a raffica Palestra è super 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ITALIA 5

ARMENIA 1

Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra (32’ st Fortin), Marianucci (1’ st Guarino), Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour (1’ st Dagasso); Cherubini (28’ st Fini), Camarda (28’ st Ekhator), Koleosho. In panchina Beri Faticanti, Idrissi, Mascardi. Ct Baldini.

Armenia (4-4-2) : Martinyan; Tarlo yan, Manuk yan, Hakob yan, Bandik yan; K. Hovhannis yan (23’ st Askaryan), N . Hovhannis yan (23’ st Afyan), Sargsyan (31’ st Ayvazyan), A. Hakobyan (23’ st Vardanyan); M . Hakobyan, Eloyan (12’ st Gharibyan). Ct Gyulbudaghyants.

Arbitro : Levi (Isr)

Reti: nel st 14’ Dagasso, 17’ e 27’ Camarda, 30’ Fini, 91’ Ekhator.

Note : espulso Fortini al 40’ st

Cremona. «Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, poi nel secondo è suonata la sveglia»: il ct Silvio Baldini spiega così il 5-1 della sua Italia Under 21 contro l'Armenia ieri a Cremona. Un palo, un rigore fallito da Ndour, tanti errori e nessun gol nel primo tempo, nonostante la spinta incessante e i tanti cross da destra del rossoblù Marco Palestra, autore di un’altra bella prova azzurra.

Nella ripresa l’ingresso di Dagasso cambia le cose ed è proprio il pescarese a sbloccare il risultato. L’Armenia cala e finalmente l’Italia dilaga con la doppietta di Camarda, Fini ed Ekhator. Esce Palestra per Fortini, che si fa espellere.

Classifica : Polonia (+15) e Ita- lia (+10) 9, Montenegro 6, Ma- cedonia e Svezia 3, Armenia 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 