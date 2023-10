Questa Torres ragiona da grande  

La Torres ha due squadre. Una ha battuto in campionato la Juventus Next Gen. L'altra ha sconfitto l'Olbia nel derby di Coppa Italia. L'unico giocatore confermato dal tecnico Alfonso Greco nelle due gare è stato il difensore Idda, ma solo perché Antonelli è ancora acciaccato. Quando l'allenatore rossoblù sottolinea che «tutti sono utili alla causa» dice la verità. Nella squadra proposta contro l'Olbia hanno brillato oltre a Idda, baluardo della difesa, anche i centrocampisti Cester e Lora e sono piaciuti il difensore Siniega e Sanat.

Insomma, la dirigenza, con in testa il direttore sportivo Andrea Colombino, ha assemblato un organico di quantità e qualità. Questo rassicura quando più avanti inizieranno a mancare i giocatori per squalifica. Lo si vede già adesso: le assenze del difensore Antonelli e dell'attaccante Diakite sarebbero state pesantissime nella stagione passata, invece quest'anno vengono assorbite senza problemi.

Il turnover

Avere calciatori che valgono quanto gli altri titolari dà pure la possibilità di fare turnover per non spremere troppo i soliti undici-dodici giocatori e avere quindi sempre elementi in buona condizione fisica. Il terzo vantaggio è quello di poter utilizzare i cambi in maniera tattica per poter intervenire a partita in corso a seconda della situazione che si verifica.

Un esempio nel reparto offensivo: Scotto è il giocatore caratterialmente più trascinatore, Ruocco quello dallo scatto più bruciante, Sanat ha dei guizzi imprevedibili, Fishnaller è un giocatore che fa tanto movimento ed è pericoloso partendo da qualsiasi posizione, Diakite è un ottimo uomo sponda e colpitore di testa, Menabò il giocatore più potente fisicamente anche se deve abituarsi alla fisicità dei difensori della serie C che è superiore a quelli della serie D.

Le prossime

Domenica è di nuovo campionato. Contro la Lucchese che mercoledì ha vinto il suo match di Coppa Italia ad Arezzo per 4-3. Con i toscani si gioca di nuovo in casa in un “Vanni Sanna” che sembra potersi attestare sui 4 mila spettatori di media. Destinati a crescere, visto l'entusiasmo suscitato dalla Torres col suo sei su sei in campionato e l'approdo ai sedicesimi della Coppa Italia.

A proposito di vittorie pesanti, la prossima avversaria nel torneo sarà l’8 novembre la Juventus Next Gen che ha battuto 5-1 la Pro Vercelli, giusto per dare ancora più valore alla vittoria di domenica scorsa della squadra sassarese.

