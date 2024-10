Questa Torres non finisce mai 

Legnago Salus 2

Torres 3

Legnago Salus (3-4-2-1) : Rigoni; Pelagatti (27’ st Viero) , Noce, Zanandrea; Muteba, Franzolini, Martic (35’ st Ibrahim), D’Amore; Bombagi, Palazzino (20’ st Demirovic); Svidercoschi (35’ st Rossi). In panchina Toniolo, Berto, Travaglini, Ampollini, Maset, Ballan, Malumandsoko, Basso. Allenatore Contini.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda (1’ st Fabriani), Coccolo, Mercadante; Zecca, Masala (16’ st Mastinu), Giorico (44’ st Casini), Guiebre; Fischnaller, Varela (29’ st Goglino); Nanni (1’ st Diakite). In panchina Petriccione, Brentan, Dametto, Liviero, Zambataro. Allenatore Greco.

Arbitro : Ancora di Roma.

Reti : pt 5’ Martic, 36’ Guiebre; st 4’ Svidercoschi, 24’ Fischnaller, 43’ Guiebre.

Note : ammoniti Martic, Palazzino, Goglino.

Legnago. La legge dei corsari rossoblù è imposta ancora una volta. La Torres va sotto due volte, rimonta e vince 3-2, stesso punteggio di Pontedera. È una vittoria pesante quella sul campo del Legnago Salus che, come aveva avvisato il tecnico Greco, è formazione ben diversa da quella che aveva iniziato il campionato con sei sconfitte di fila nonostante sia ancora ultima. Il quinto colpaccio consecutivo in trasferta lascia la squadra sassarese in lizza per il secondo posto.

I singoli

Grande protagonista del colpaccio Guiebre. L’esterno del Burkina Faso ha realizzato la sua prima doppietta in carriera: gol col sinistro verso l’incrocio sinistro, rete con un destro diagonale rasoterra. In mezzo il solito Fischnaller, a segno di rapina per il momentaneo 2-2. L’allenatore ha anche ruotato i giocatori, riproponendo Idda in difesa (praticamente un esordio stagionale) e inserendo Mastinu dopo un’ora, con un evidente innalzamento della qualità offensiva.

La cronaca

Il Legnago ha iniziato con veemenza e poi, passato in vantaggio, ha atteso nella propria metà campo la Torres pressando molto per non farle costruire l’azione. Al 5’ l’1-0: punizione da destra, svetta Martic che anticipa Coccolo. Al 7’ Guiebre serve in area Varela che però non riesce a liberarsi del difensore. Al 14’ Mercadante va via in dribbling, entra in area e da sinistra mette in mezzo rasoterra ma nessun compagno ne approfitta. La Torres ha l’iniziativa ma gli spazi sono intasati. Al 33’ contropiede del Legnago con Bombagi che lancia centralmente Palazzino ma il controllo è lungo e Zaccagno può sventare. Al 36’ Fischnaller a sinistra serve al volo Guiebre che calcia verso l’incrocio sinistro: pareggio.

Secondo tempo

Dopo appena 2’ Varela da destra mette in mezzo, rinvio corto della difesa, Zecca tira ma il portiere ha un bel riflesso. Al 49’ veneti di nuovo in vantaggio, ancora su punizione: Fabriani anticipa un avversario, Martic riprende e tocca centrale per Svidercoschi che, da solo (sospetto fuorigioco), allunga la gamba per insaccare. La Torres non ci sta e preme. Al 69’ Fischnaller è un falco sul rinvio corto del portiere: botta, traversa e gol. Il Legnago è sulle gambe, i rossoblù hanno l’instinct killer: all’88 Mastinu appoggia per Guiebre che stavolta usa il destro per incrociare. Gol, vittoria.

