«Questa Torres ha ancora fame» 

Sassari. Nella Zecca di Giacomo si fabbricano playoff e campionati al vertice. L’esterno destro è arrivato dal Cesena questa estate dopo tre stagioni e mezzo in Romagna (secondo posto l’anno scorso) ed è diventato il motore della corsia destra della Torres. Classe 1997, quindi con margini di miglioramento, il piacentino ha un fisico più da attaccante che da esterno (185cm) ma ha un’ottima corsa che gli consente di pungere e fare traversoni nella fase offensiva e aiutare nelle chiusure in fase difensiva.

Giacomo Zecca, Torres e Cesena è una strana coppia al comando?

«Strana sì, perché ci siamo noi che non eravamo previsti. Ho appena letto l’intervista al mio ex allenatore Mimmo Toscano: dice che Sassari con gli acquisti fatti punta al primo posto, ma lo ha detto adesso, non a settembre...E comunque chi ha speso in estate sono loro: avevano già una squadra forte, c’ero anche io, e hanno preso una decina di elementi con l’obiettivo di vincere, anzi stravincere il campionato».

Qual era l’obiettivo di settembre della Torres e qual è quello attuale?

«Noi siamo partiti per vincere tutte le partite, come è nella mentalità del mister, ma mica siamo partiti per vincere il campionato. Certo, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Andiamo avanti e non ci precludiamo nulla. L’appetito vien mangiando e noi abbiamo ancora fame».

Contro il Gubbio avete proposto un primo tempo di grande qualità, voi in genere venite fuori nella ripresa: cosa è accaduto?

«A inizio gara di solito non siamo impeccabili e rischiamo un po’ troppo. Stavolta con il capitano Scotto nello spogliatoio ci siamo ripromessi di partire forte e li abbiamo sovrastati nei primi venti minuti».

Per il primo posto è ormai solo un duello fra Cesena e Torres?

«In questo momento siamo a +9 dalla terza, la Carrarese. Forse è ancora poco visto che mancano quattro giornate alla fine del girone d’andata, ma non è nemmeno un distacco trascurabile. Noi vorremmo arrivare al confronto diretto col Cesena del 17 dicembre a pari punti o comunque a distanza di tiro. Loro volevano ammazzare il campionato e invece ci siamo noi a disturbarli, vediamo che succede».

Che atmosfera si respira in squadra e nell’ambiente cittadino?

«Mi sembra che tutti, anche al di fuori della società, remino insieme verso la stessa direzione, che al momento è qualcosa di non ben definito. Ognuno dà una mano all’altro, c’è una bella coesione ed è anche per questo che stiamo andando forte».

RIPRODUZIONE RISERVATA