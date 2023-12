Questa Torres è inarrestabile  

Torres 3

Arezzo 2

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno, Fabriani (1' st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Lora (15' st Kujabi) Mastinu, Liviero ; Scotto (35' st Goglino), Ruocco (41' st Masala); Fischnaller (41' st Menabò). In panchina Harau, Pinna, Mandrelli, Pelamatti, Nunziatini, Sanat, Petriccione. All. Greco.

Arezzo (4-3-2-1) : Trombini ; Renzi, Masetti, Risaliti, Montini (30' st Zona); Settembrini (30' st Guccione), Foglia, Damiani (38' st Cstiglia); Pattarello (1' st Eklu), Gaddini (17' st Iori); Gucci . In panchina Borra, Bianchi, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Poggesi, Crisafi, Sebastiani . All. Indiani.

Arbitro : Grasso di Ariano Irpino.

Reti : primo tempo 12' Fischnaller, 17' Ruocco, 31' Gaddini; 35' st Gucci, 37' Mastinu.

Note: espulso Foglia al 47' pt. Ammoniti Fabriani, Mastinu, Scotto, Dametto, Foglia, Lora, Ruocco. Recupero 3' pt-5' st.

Esaltante in avvio, sconcertante in superiorità numerica, vincente alla fine. Non cercate un senso al match del “Vanni Sanna” perché un senso non c'è. Resta la vittoria fondamentale per riportarsi a -2 dalla capolista Cesena prima del big match. Bella e rapida quando attaccava, poco accorta quando doveva difendersi, la Torres ha sferrato l'uno-due in neppure 20 minuti coi suoi gemelli del gol. Prima Fischnaller al 12' che sul cross basso messo in mezzo dal fondo destro da Scotto si è avventato anticipando difensore e portiere, poi Ruocco che imbeccato a destra da Zecca si è accentrato e ha concluso angolato. L'Arezzo nel frattempo non era stato a guardare: due volte pericoloso su punizione, con Gaddini e Gucci: respinte di Zaccagno.

La rimonta aretina

La Torres spreca la terza rete e subisce il gol ospite al 31' quando Gaddini si libera di Fabriani e va al tiro. Da segnalare anche un incredibile trattenuta ai danni di Fischnaller al limite dell'area ignorata dall'arbitro. Poco prima del riposo secondo cartellino giallo per l'ex Foglia e Arezzo in dieci.

Nel secondo tempo però la Torres non sfrutta l'uomo in più, anzi, dopo l'iniziativa individuale di Zecca (bordata respinta dal portiere) fatica a costruire. Gli ospiti pareggiano al 80': traversone da destra di Guccione e incornata di Gucci. Dal gelo all'esplosione di gioia passano neppure due minuti; Fischnaller offre a Mastinu una palla che diventa un tiro imprendibile, forse anche per una deviazione.

