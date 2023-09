Questa Torres è costruita per attaccare:  «Non sarà una partita come tutte le altre» 

“Non sarà una partita come le altre. Non ci sono solo i tre punti in palio”. Lo ha scritto la Torres sui social in una settimana dove la squadra ha voluto concentrarsi allenandosi al Cus Sassari e senza rilasciare dichiarazioni. Va bene l'inedito 2 su 2 di partenza, ma i rossoblù sanno che il derby con l'Olbia ha un peso specifico elevatissimo. Non sulla classifica, perché è solo la terza di campionato, ma sul morale. Nel campionato passato aver regalato all'andata il pareggio al 94' dopo una gara dominata fu spia di quanto avrebbe sofferto la squadra sassarese nei finali di partita. La sconfitta al “Nespoli” del ritorno rovesciò l'inerzia psicologica: la Torres si depresse e di lì a poco il tecnico Sottili venne esonerato e richiamato Alfonso Greco, mentre l'Olbia capì che la salvezza diretta era ampiamente alla sua portata.

La formazione rossoblù se la giocherà in attacco, nel senso che la squadra allestita in estate è fatta soprattutto per avere possesso palla e gioco nella metà campo avversaria. Soprattutto quando in campo ci sono tanti giocatori offensivi come accaduto finora nell'undici di partenza: l'esterno Zecca è un tornante quasi ala, Mastinu schierato a centrocampo è in realtà più un trequartista che può fare anche l'esterno di un attacco a tre, Ruocco, Diakite e Scotto (sostituito nella ripresa sempre da Fishnaller) sono tre attaccanti.

Torres ( 3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Giorico, Mastinu, Pelematti; Ruocco; Diakite, Scotto. All. Alfonso Greco

