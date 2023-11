Questa Torres deve pensare in grande 

«Ci siamo anche noi e possiamo battere chiunque»: Manuel Fischnaller se ne intende di serie C visto che la frequenta da 14 stagioni, alle quali vanno aggiunte le due di serie B con la Reggina. La sua doppietta ha riportato in vetta la Torres. A dispetto dei club favoriti, primo fra tutti il Cesena, definito “mostruoso” per rendimento da una testata romagnola che osserva come “la Torres non potrà durare a lungo su questi ritmi forsennati”.Il bottino dopo 14 giornate parla di 10 vittorie, 3 pareggi e una scola sconfitta. La squadra di Greco ha perso a Chiavari contro la Virtus Entella per 2-0, il Cesena ha steccato la prima gara del campionato a Olbia (sconfitta per 2-1) e poi non si è più fermata. Le altre? Per il momento distanziate nettamente: la Carrarese è a -7, il Perugia a -8, poi un terzetto a -12 che comprende il Pescara di Zeman.

Forse è troppo presto per fare previsioni dal momento che mancano 24 giornate, ma a occhio il discorso del primato dovrebbe interessare solo le prime quattro della classifica. E tra le quattro l'ospite a sopresa è proprio la Torres, che si pensava potesse puntare alle posizioni basse dei playoff, quelle tra ottavo e decimo posto, ma non oltre.

Scoperte e conferme

Intanto nell'emergenza (mancavano lo squalificato Scotto mentre Diakite ha accusato un problema fisico) il tecnico Greco ha potuto “scoprire” Goglino. Il trequartista-attaccante argentino è un classe 2001 fatto arrivare in Italia dal Parma, che nel campionato 2019/2020 lo ha inserito nella rosa della squadra Primavera (17 presenze e 4 reti). In quella stagione ha conquistato anche una maglia in prima squadra per il match contro la Roma in Coppa Italia. Nella stagione passata in serie D con la maglia del Desenzano ha prodotto 6 gol e 7 assist. Di solito agisce come ala destra, ma a pesaro l'allenatore rossoblù lo ha messo a sinistra e proprio da un suo traversone è scaturito l'assist per l'incornata del pareggio siglata da Fischnaller. In 40 minuti ha mostrato talento, tecnica e imprevedibilità. Una bella carta da giocare nel proseguo della stagione.

La conferma invece è quella di Fischnaller, che ha finito come unica vera punta ma rimasto senza la spalla Menabò ha saputo realizzare due reti che sarebbero state tre senza un salvataggio di un difensore sulla linea.

L'altra conferma è quella dell'esterno sinistro Liviero: con lui in campo la Torres ha sempre vinto.

Chi recupera

Per la gara di domenica contro il Gubbio due rientri eccellenti: il capitano e attaccante Scotto e il centrocampisa-trequartista Mastinu. Entrambi hanno scontato la squalifica. Da capire se recupera il centravanti Diakite dal problema fisico accusato prima del match di Pesaro. In ogni caso il rientro di Scotto garantisce una spalla collaudata a Fischnaller.

Quasi abbondanza a centrocampo col solito dubbio della fascia destra dove l'assenza del titolare Zecca non è mai stata colmata, ma solo mascherata con l'adattamento di alcuni giocatori come Fabriani, Masala e Sanat.

RIPRODUZIONE RISERVATA