«Questa strada non è una pista» 

Anche Tina Cocco, titolare della vicina edicola è amareggiata. «Vanno veloci, ma cosa possiamo dire? Tanto non succede niente e non cambia niente. Ho dovuto penare non so quanto anche per fare riparare una buca qui davanti prima che ci cadesse qualcuno. Ho chiesto anche diverse volte di fare le strisce pedonali qui davanti, ma non se n’è fatto mai niente».

«È vergognoso», allarga le braccia suor Virgilia Carta, madre superiora della scuola dell’infanzia Monsignor Virgilio Angioni, «nessuno rispetta il limite di velocità di trenta chilometri orari, il cartello nemmeno lo vedono. Forse ne dovrebbero metterne tanti lungo tutta la strada. Qui non solo abbiamo la scuola e la casa di riposo per anziani», aggiunge, «ma ci sono anche tanti anziani che vivono nelle abitazioni qui intorno e che rischiano la vita ogni volta che escono. Ci vorrebbe anche un attraversamento pedonale rialzato davanti alla scuola, forse così magari rallenterebbero».

O meglio l’arteria viene usata tutti i giorni come una pista. Laddove il limite è e trenta chilometri orari e laddove ci sono i cartelli che vietano l’accesso ai camion, si va anche a 150 e i mezzi pesanti passano tranquillamente a ogni ora. E pensare che nella strada ci sono pure una scuola e una casa di riposo, senza contare poi le diverse attività commerciali e i tanti residenti, per lo più anziani.

L’ennesimo incidente è soltanto di qualche giorno fa. Un’auto che procedeva ad alta velocità si è schiantata su un’altra vettura parcheggiata regolarmente a bordo strada. Perché, nonostante appelli e segnalazioni, in via Garibaldi, crocevia delle auto dirette in viale Colombo, trafficatissima di pedoni, si continua a correre.

Protestano le suore

I pedoni

E poi ci sono i pedoni. Quelli che ogni giorno quando escono di casa si fanno il segno della croce per non essere travolti dalle auto. Perché i paletti in ferro che delimitavano il passaggio pedonale non esistono più da tempo, rubati o chissà cosa.

«Cosa possiamo dire? Non c’è marciapiede, non c’è nessuna sicurezza per chi va a piedi», commenta Felice Pilleri, 61 anni. «Dovrebbero per lo meno ripristinare il percorso pedonale, risistemando i dissuasori che sono stati tolti». Di fianco a lui Antonio Loi, 55 anni, aggiunge: «Le condizioni di questo angolo di centro storico qui nel fuso di Cepola, sono sotto gli occhi di tutti. Sta saltando anche la pavimentazione».

Filippo Raschi ha 33 anni e in via Garibaldi si è trasferito da un mese e mezzo. «Nei giorni scorsi quando sono tornato dal lavoro, ho visto che c’era stato l’ennesimo incidente», racconta, «mi sembra assurda la velocità in cui sfrecciano qui le auto. E questo è un problema oltre che di sicurezza anche di inquinamento sonoro. Il rimbombo che si crea è assurdo e mi è capitato diverse volte di essere svegliato nel cuore della notte». Soluzioni? «Una potrebbe essere quella di collegare un tutor di velocità sia all’ingresso che all’uscita della strada e in questo modo uno qui si becca la multa sicuro. E poi ci vorrebbero sicuramente più controlli».

