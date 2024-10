«Questa spiaggia è un paradiso, sfruttatela meglio» 

«Ma lo sapete come si sta da voi? La vostra spiaggia è un paradiso». Janaina, Abigail e Sara fanno un bagno di sole alla Prima Fermata. Arrivano dal Brasile. «In realtà però viviamo a Roma», lavorano all’università, «ma siamo arrivate in vacanza per qualche giorno. La spiaggia è grande, il clima stupendo, il mare è “lindo”». E i servizi? «Anche quelli sono ok, noi abbiamo preferito stendere l’asciugamano sulla sabbia ma abbiamo comunque visto che qui gli stabilimenti sono in funzione». Qui, però, è solo alla Prima e in pochi altri punti (Lido e Quarta).

«Mi piace soprattutto il colore del mare, che riflette quello del cielo», dice Liliya, russa. È seduta a uno dei tavolini delle Palmette. «Speravo di trovare un buon clima, è andata benissimo». E bene è andata anche a Sonia e Ilaria, sempre alla Prima, appena atterrate a Elmas da Fiumicino. «Ci dica che ha due lettini e un ombrellone, vorremmo rilassarci». «Ce l’ho», risponde il responsabile del servizio spiaggia delle Palmette. «Nel weekend è sempre meglio prenotarlo». Hanno avuta fortuna. Meno bene invece è andata alla signora Marisa, di un paese vicino a Milano, sdraiata alla Quinta: «È tutto bellissimo al Poetto, ma perché con questo clima gli stabilimenti sono chiusi?». ( ma. mad. )

