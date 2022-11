Questa si vince in difesa 

L'arrivo di Stephens dà sostanza al Banco in difesa. Chissà se si rivedrà la zone-press tuttocampo utilizzata contro Scafati. Il rientro di Treier aumenta la consistenza difensiva dentro l'area e dà un'alternativa valida anche in attacco a Bendzius. Dal momento che sarà difficile ripetere le percentuali nelle triple di domenica scorsa (17/36) sarà necessario qualche punto in più dentro l'area da parte di Stephens e Diop, ma anche qualche penetrazione di Robinson, altrimenti si rischia di avvantaggiare il lavoro difensivo degli avversari, che sicuramente cercheranno di negare tiri facili a Jones e soprattutto a Bendzius.

Sassari. La ritrovata difesa sassarese contro l'attacco più prolifico del campionato. È la strada per provare a fare il colpaccio stasera a Pesaro (inizio alle 18.30) che avrebbe valore inestimabile sul morale della Dinamo (sarebbe la prima doppietta stagionale) e anche sulla classifica in vista della Final 8 di Coppa Italia, dato che i marchigiani sono avanti di due punti. Lo ha sottolineato anche l'ala Jamal Jones alla vigilia: «Affrontiamo un'avversaria tosta che segna tanto, la chiave sarà la difesa».

Sassari

L'arrivo di Stephens dà sostanza al Banco in difesa. Chissà se si rivedrà la zone-press tuttocampo utilizzata contro Scafati. Il rientro di Treier aumenta la consistenza difensiva dentro l'area e dà un'alternativa valida anche in attacco a Bendzius. Dal momento che sarà difficile ripetere le percentuali nelle triple di domenica scorsa (17/36) sarà necessario qualche punto in più dentro l'area da parte di Stephens e Diop, ma anche qualche penetrazione di Robinson, altrimenti si rischia di avvantaggiare il lavoro difensivo degli avversari, che sicuramente cercheranno di negare tiri facili a Jones e soprattutto a Bendzius.

Pesaro

All'assenza del veterano Delfino (18 punti nella vittoria per 75-73 dell'anno scorso) si aggiunge quello della guardia Tambone (10 punti di media) e questo accorcia le rotazioni di coach Repesa, che comunque ha ben nove giocatori sui quali fare affidamento.

In quintetto giocano spesso Moretti (15 punti di media), Abdur-Rahkman (capocannoniere del campionato con quasi 19 punti), l'ala Charalampopoulos (9 punti col 50% da tre), l'alapivot Cheatham (14,4 punti e 6 rimbalzi) e il lungo Kravic (13 punti e 6 rimbalzi).

Dalla panchina si alzano la guardia Gudmundsson, l'esterno Visconti, l'ala Mazzola e il centro Totè. Ecco perché la panchina sassarese dovrà essere altrettanto efficace col gruppo italiano.

Due gli ex. Robinson aveva eliminato Sassari dalla Coppa Italia di due anni fa. Gli mancano 12 punti per arrivare a quota 600 in serie A e 12 assist per toccare quota 300. È un ex anche Piero Bucchi che ha guidato i marchigiani nella stagione 2016/17. Nella stagione passata una vittoria a testa mantenendo il fattore campo, ma finora la Dinamo ha espugnato Pesaro 8 volte in 15 trasferte. Il bilancio totale è di 22 vittorie in 32 confronti.

