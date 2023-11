Questa sera Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone  

Stasera altre due sfide che valgono il passaggio agli ottavi. Alle 18 si gioca Sassuolo-Spezia, chi vince troverà l'Atalanta di Gasperini. Una categoria di differenza sarà il tema tecnico della gara, nonostante le difficoltà della squadra di Dionisi in campionato: dopo aver battuto la Juventus in casa e l'Inter a San Siro, sta vivendo un periodo di flessione. Oggi nella sfida con lo Spezia, spazio a diversi non titolarissimi, anche per lo spessore dello Spezia: la squadra di Alvini naviga nei bassifondi della classifica di Serie B, nonostante le previsioni la dessero alla vigilia in piena lotta per la promozione. Sassuolo-Spezia si gioca oggi alle ore 18 a Reggio Emilia.

L’altra sfida

Il Torino affronta il Frosinone nel suo stadio. All’orizzonte, per chi passerà il turno, l’intrigante sfida con il Napoli. Uno stimolo in più per il tecnico granata Juric, che nella passata edizione centrò il passaggio ai quarti. I granata hanno avuto un periodo di evidente crisi in campionato: prima di centrare il successo di Lecce per 1-0 avevano perso contro Inter, Juve e Lazio e pareggiato con il Verona. Il gol decisivo di Buongiorno a Lecce fa tornare il sorriso a un Toro che pensa alla zona europea. Dall’altra parte c’è un Frosinone ancora sotto choc dopo l’incredibile sconfitta di Cagliari, maturata negli ultimi minuti dopo un vantaggio di 0-3 che appariva definitivo. Torino-Frosinone si gioca alle ore 21.

