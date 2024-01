Questa sera il grande fuoco per il patrono 

Anche quest’anno Decimomannu onora il suo patrono, Sant’Antonio abate. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la parrocchia e con il patrocinio del Comune, rievocherà i tempi passati riportando le celebrazioni al centro del paese. «Peparare una festa in piazza non è semplice – dice Ettore Massa, presidente della Pro Loco – perché bisogna gestire il fuoco avendo attorno alberi, cartelli e case vicine. Sono tradizioni preziose e vogliamo farle rivivere nel centro storico».

La festa partirà stasera alle 18 e si svilupperà tra la piazza della parrocchia e le strade adiacenti. Non mancheranno canti e balli, bancarelle di prodotti artigianali e dolci tipici. Alle 20 benedizione e accensione del fuoco nel quartiere Sa Serra, seguite da degustazione di malloreddus alla campidanese, fave lesse, zeppole e vino.

