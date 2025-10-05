Questa Roma fa paura 

Fiorentina 1

Roma 2

Fiorentina ( 3-4-2-1 ): De Gea; Pongracic, Marì (30' st Comuzzo) Ranieri; Dodo (36' st Fortini), Mandragora (30' st Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini (22' st Ndour), Gudmundsson (1' st Piccoli); Kean. (30 Martinelli, 1 Lezzerini, 15 Comuzzo, 26 Viti, 60 Kouadio, 65 Parisi, 24 Richardson, 44 Fagioli, 11 Sabiri). Allenatore Pioli.

Roma ( 3-4-2-1 ): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (36’ st Ziolkowski), Cristante, Kone, Tsimikas (23' st Rensch); Soule (36' st El Aynaoui), Baldanzi (14' st Pellegrini); Dovbyk (14' st Dybala). (95 Gollini,32 Vasquez, 87 Ghilardi, 66 Sangeré, 92 El Shaarawy, 22 Hermoso, 61 Pisilli, 11 Ferguson). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Colombo di Como

Reti : pt 14' Kean, 22' Soulé, 30' Cristante

Ammoniti : Cristante, Gudmundsson per gioco falloso, Pioli per proteste, espulso al 35' st il team manager della Fiorentina Ottaviani per proteste.

Firenze. La Roma fa festa a Firenze, riscatta il passo falso in Europa League contro il Lille e consolida la vetta della classifica ora a 15 punti: Soulé e Cristante ribaltano nel primo tempo il gol di Kean che al 14’aveva illuso la Fiorentina sempre più in caduta libera. La squadra di Gasperini resta capolista, con appena due gol subiti in sei partite. Per i viola, sfortunati avendo colpito un palo e una traversa, è la terza sconfitta casalinga di fila in campionato, ma soprattutto continua il digiuno di vittorie dopo le prime sei giornate. E la classifica adesso comincia a fare paura.

La partita si era messa in discesa per la squadra di Stefano Pioli grazie a Kean che ancora non aveva segnato in questa stagione: da applausi il suo tiro da fuori area, imparabile per Svilar. La gioia della Fiorentina e dei suoi tifosi è durata però pochissimo: al 22' Soulé ha trafitto De Gea e alla mezzora Cristante di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha portato avanti la Roma. Una rimonta realizzata in otto minuti da parte dei giallorossi che avevano iniziato la gara in maniera meno convincente degli avversari ma hanno saputo, rispetto ai viola, sfruttare al meglio le occasioni costruite. Prima dell'intervallo prima Dovbyk poi Cristante (galvanizzato dal ritorno in Nazionale dopo oltre un anno) hanno sfiorato il tris. Poco fortunata la squadra viola al 38' quando Kean innescato da Fazzini ha colpito il palo. Pioli ha presentato l'ex empolese con Gudmundsson a supporto di Kean rientrato dalla squalifica in Conference League, una mediana formata da Mandragora e dal neo azzurro Nicolussi Caviglia e la stessa difesa delle ultime due gare.

Alla fine niente contestazione dalla curva viola ma cori di incoraggiamento anche se la situazione è sempre più delicata. Per la Roma di Gasperini c'è solo da festeggiare la vetta.

