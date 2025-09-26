«Questa Provincia crescerà» 

Roberto Cadeddu, un anno fa nominato dalla Giunta regionale commissario straordinario della Provincia del Medio Campidano, lunedì sera cederà il posto al nuovo presidente e al Consiglio, eletti dagli amministratori dei 28 Comuni del territorio. In un’intervista racconta l’attività svolta dall’ufficio di via Paganini.

Entrato in punta di piedi, sconosciuto alla sua stessa città, Sanluri: cosa lascia in eredità?

«Lascio una Provincia che tornerà a crescere. Più che le parole, faccio parlare i fatti o meglio i numeri. In poco più di 12 mesi abbiamo investito 36 milioni di euro, 13 per la viabilità e 23 per l’edilizia scolastica. Siamo partiti dalle priorità, la sicurezza stradale e i tetti nuovi delle scuole contro la pioggia nelle aule».

Un ente in buona salute?

«La macchina amministrativa è partita, i regolamenti approvati, i conti sono in ordine, un piano di opere pubbliche con 18 milioni di euro da spendere, nuove assunzioni pronte. Una Provincia preparata per programmare nei settori di competenza».

A chi lamenta danni dalla fauna selvatica, settore trascurato, cosa risponde?

«Il mio è stato un ruolo tecnico che mi ha permesso di recuperare i ritardi accumulati in 12 anni di commissariamento. È vero: cervi, cinghiali e daini sono cresciuti a dismisura. Abbiamo firmato una convenzione con la Coldiretti e col Comune di Arbus. Avviati i corsi per la formazione di personale al censimento e all’abbattimento delle specie non protette».

Le difficoltà maggiori?

«Momenti difficili a causa della richiesta dei dipendenti che premevano l’acceleratore per la separazione dalla Provincia dal Sud Sardegna, riacquistata l’autonomia ci siamo resi conto di un organico all’osso, 36 dipendenti rispetto agli 87 previsti. Li ho dovuti spremere come un limone. Hanno risposto alla grande. Tutto quello che si vede è grazie a loro».

Le occasioni gratificanti?

«La collaborazione e la stima dei sindaci che hanno dimostrato in più occasioni, come l’incontro a Villacidro dove ho presentato il Piano sulla viabilità. Gradita la mia presenza in eventi che nulla hanno che fare con i compiti di un commissario. Non sono mancato ai loro inviti, feste tradizionali, religiose e civili, anche sopralluoghi per le emergenze».

È instancabile?

«Ho cercato di onorare l’impegno assunto. Sono convinto che assumere incarichi fiduciari voglia dire lavorare per la collettività e non per interessi propri».

Quanto le dispiace lasciare l’incarico da commissario?

«Sono sincero: molto. Non mi aspettavo tanta accoglienza. Ho incontrato amministratori, cittadini e sindacati, ho lavorato per ridare fiducia e credibilità alla Provincia più povera d’Italia».

Da martedì cosa farà?

«Dopo un periodo di riposo, ritorno al mio lavoro, a Cagliari, negli uffici di Abbanoa».

Se i suoi concittadini, in vista delle imminenti elezioni comunali, le dovessero chiedere di scendere in campo?

«Perché no? Dipenderà dal progetto: se sarà condiviso sono pronto».

