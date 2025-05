Questa Primavera è incontenibile 

Cagliari 1

Bologna 0

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Arba (28' st Collu), Franke, Cogoni; Langella Malfitano (1' st Liteta), Marcolini (16' st Balde), Simonetta, Grandu; Vinciguerra (16' st Trepy), Bolzan (28' st Achour). In panchina Auseklis, Sulev, Tronci, Nuvoli, Mendy, Marini. Allenatore Pisacane.

Bologna (4-3-3) : Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (14' st Nesi); Jaku, Nordvall (1' st Ndiaye), Toroc (26' st Mazzetti); Tonin (1' st Negri), Ravaglioli (36' st Alvarez), Castaldo. In panchina Widmer, Markovic, De Luca, Amey, Barbaro, Longoni. Allenatore Colucci.

Reti: 13' pt Tonin autorete.

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore.

Note: ammoniti Simonetta, Puukko, Jaku, Balde. Rec. 4' st.

Continua a sognare un posto nei playoff il Cagliari Primavera grazie al successo sul Bologna. L'autorete di Tonin ha regalato i tre punti ai rossoblù che, momentaneamente, sono settimi a quota 55 con il Milan. Per poter essere più precisi sui conti e le posizioni, attendiamo i risultati di oggi delle dirette concorrenti per i playoff, in particolare quelli di Milan, Hellas Verona e Lazio. La partita si infiamma già dai primi minuti: al 5' Iliev viene chiamato in causa con una grande parata su un'incornata di Castaldo. Al 10' Simonetta prova l'incursione, murata. Al 13' calcio d'angolo battuto da Langella, Tonin stacca di testa nel tentativo di allontanare la sfera, ma il suo tocco è sfortunato e il pallone si infila alle spalle di Pessina, mandando in vantaggio i rossoblù. Al 25' Simonetta crossa verso il centro dell'area, Pessina anticipa tutti e blocca. Quattro minuti dopo Ravaglioli fa tremare i padroni di casa, ma sul suo destro Iliev è prodigioso. Al 37' altra occasione per Simonetta, Pessina si fa trovare pronto. Tre giri di lancette più tardi e Ravaglioli cerca nuovamente lo specchio cagliaritano, Iliev gli dice di no.

La ripresa

Partono forte i ragazzi di Pisacane. Al 49' Vinciguerra, al termine di un'azione personale, crossa ma nessun compagno ribatte in rete. Al 52' imbucata di Arba per Bolzan, che non trova la marcatura. Al 53' Castaldo ha l'opportunità di pareggiare, Cogoni mura. Bologna ancora avanti al 66' con Ivanisevic, Iliev respinge. All'86' Tomasevic il gol per un soffio.

