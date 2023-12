«Questa onorificenza mi rende molto felice» 

«A questo punto della mia vita posso solo essere felice di ricevere questa onorificenza dalla mia comunità. Il canto a tenore ha impegnato buona parte della mia vita e rappresenta la più grande avventura perché mi ha permesso di conoscere molte altre culture musicali del mondo». Daniele Cossellu, 91 anni compiuti, più della metà passati sui palchi di mezzo mondo a far conoscere l’antico canto dei pastori, è “sa oche” del tenore Remunnu ´e Locu. A lui, storico leader del gruppo, ieri sera, al termine di una tavola rotonda, l’amministrazione comunale di Bitti ha conferito una onorificenza per l’innovazione del canto a tenore. Nella sala gremita del cinema Ariston l’antico canto è stato al centro dell’appuntamento conclusivo del secondo festival TenòRap “Duos munnos in unu”. Sono intervenuti Giacomo Serreli, Ivano Iai, Gian Nicola Spanu, Bachisio Bandinu, Robert Carzedda e Sebastiano Pilosu. Il sindaco Giuseppe Ciccolini ha sintetizzato il valore del canto a tenore e l’influenza nella vita sociale della comunità: Bitti ospita il museo del canto a tenore.

