Questa notte al Teatro Massimo il grande ritorno a Cagliari di Chiara Civello e del suo trio 

Rinviato a nuova data per motivi di salute il concerto di Simona Molinari che era in programma ieri, un'altra voce femminile, quella di Chiara Civello, sarà protagonista a Cagliari della serata che chiude la sezione centrale del ventottesimo festival Forma e Poesia nel Jazz. Appuntamento stasera con “Acustica”, il progetto che la cantautrice e polistrumentista romana proporrà al Teatro Massimo (in viale Trento) accompagnata da Marco Aquerelli alle chitarre e Livia De Romanis al violoncello.

La cantautrice

Lo stile di Chiara Civello trascende i generi, fondendo lo spirito improvvisativo del jazz, la profondità emotiva del soul, l'appeal del pop e la poesia della musica brasiliana. “Acustica” si presenta come un viaggio intimo nell'impermanenza, dove la musica si trasforma in meditazione, sospesa tra canzone e improvvisazione. Pochi strumenti e leggere incursioni elettroniche disegnano paesaggi sonori che emergono e svaniscono, seguendo ritmi non lineari, simili a pensieri che affiorano e si dissolvono; la voce dell'artista romana, fragile e intensa allo stesso tempo, racconta la vulnerabilità come porta di accesso alla nostra essenza più autentica, guidando l’ascoltatore in uno spazio di intimità e presenza, dove ogni brano diventa un rifugio emotivo.

L’apertura

Ad aprire la serata di questa sera, alle 20.30, precedendo dunque il set di Chiara Civello, sarà il trio del giovane pianista cagliaritano Marco Morandini, con Matteo Marongiu al contrabbasso e Francesco Merenda alla batteria: una formazione che si muove nell'ambito degli standard jazz, alternando brani celebri a composizioni originali, mantenendo un approccio fedele alla tradizione e attento all'equilibrio tra interpretazione e improvvisazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

