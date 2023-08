La magia delle vacanze da Torre delle Stelle e Solanas fra mare, sagre religiose, degustazioni di vini e dei prodotti tipici. Non è la vacanza in Gallura ma questo tratto di mare incanta, eccome. E più in là, verso Villasimius e Costa Rei, il litorale non si è fatto mancare nulla. Cala Sinzias, la spiaggia di Castiadas, ha ospitato in questi giorni anche lo yacht “Regina d’Italia” di Stefano Gabbana e Domenico Dolce, dell'ex emiro del Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani e il “Lady S” dell’americano Dan Snyder. Mai successo da queste parti.

Solanas e Torre delle Stelle hanno in questi giorni offerto mare (e che mare), e appuntamenti religiosi come la sagra di San Giuseppe, la processione a mare e le immersioni ai piedi del Cristo dei sub (a Genn’e Mari), la serata magica dell'altra sera a Torre delle stelle con l'assaggio dei vini e dei prodotti tipici. Il tutto nell’ambito di “Mara e mare”. Solanas non si è fatta mancare neppure due serate all’insegna delle opere liriche di Mozart e Donizetti.

Tanta gente in spiaggia. «Abbiamo finora avuto diversi stranieri, francesi in particolare - dice Lazzaro Asuni, uno dei titolari del ristorante “Da Barbara” - Ho visto meno italiani rispetto al passato. Questa non sarà una stagione da record». Luciana Panaro, lombarda a Torre delle Stelle, spiega perché. «Sono tornata dopo tre anni ma solo per una settimana. Ottima vacanza, però molto più breve di un tempo. Trasporti e caro benzina stanno frenando tante persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA