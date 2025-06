«Questa non è una città a misura di tutti» 

Basta uno sguardo all’altezza delle ruote per rendersi conto che la città non è per tutti. Che si tratti di una sedia a rotelle o di un passeggino, fa poca differenza: a Oristano più che di percorso urbano si potrebbe parlare di percorso a ostacoli.

Lo sa bene il 43enne Gianluca Contini che ogni giorno affronta la città in carrozzina e che già sei mesi fa aveva lanciato il suo grido d’allarme quando, bloccato in viale Diaz davanti ad una pedana-trappola, aveva dovuto richiedere l’aiuto della polizia.

Pericoli e disinteresse

«Da allora poco o nulla è cambiato, nella maggior parte dei casi sono costretto a camminare lungo il bordo stradale esponendo me stesso e anche gli altri a pericoli costanti – racconta – perché i marciapiedi sono disconnessi o pieni di insidie, tra cartelli e semafori che impediscono il passaggio». Il paradosso è che spesso le strisce pedonali non corrispondono agli scivoli, e quando ci sono non sempre sono utilizzabili: «Hanno gradini invalicabili per una persona che vorrebbe muoversi autonomamente. Così si è costretti a dipendere dagli altri, o a rinunciare». Una situazione che non riguarda solo le persone con disabilità motoria, ma una vasta fetta di popolazione: anziani, genitori con bambini, cittadini temporaneamente infortunati.

L’interrogazione

A rilanciare il problema è una mozione depositata dai consiglieri comunali del centrosinistra. «La piena accessibilità degli spazi urbani è un diritto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - evidenziano il primo firmatario Giuseppe Obinu e i colleghi di minoranza Maria Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Speranza Perra e Massimiliano Daga – Ma il Comune non è ancora dotato di un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) aggiornato e operativo. Nelle scuole, nelle biblioteche, nei marciapiedi, negli uffici comunali e nei luoghi della cultura le barriere permangono. E non si vedono stanziamenti specifici né nel Dup 2025/’27 né nelle previsioni di bilancio». La mozione chiede sei impegni precisi: avviare la mappatura degli ostacoli entro 90 giorni; prevedere fondi dedicati; coinvolgere associazioni e cittadini in un percorso partecipativo; monitorare l’avanzamento del Peba; attivarsi per intercettare fondi europei, statali e regionali; introdurre criteri di Universal design nella pianificazione urbanistica.

«Presto la mappatura»

Dal Comune, però, arrivano rassicurazioni: «Il Peba è già stato redatto ed è attualmente all'attenzione della Giunta - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - È nostra intenzione procedere con una mappatura precisa e condivisa, che parta dai punti nevralgici della città. Siamo consapevoli delle criticità, ma il nostro obiettivo è consegnare alla città un piano concreto e realizzabile».

