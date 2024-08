«Questa non è transizione energetica ma pura speculazione» 

«Questa non è transizione ecologica. Noi non stiamo passando da una fonte di produzione a un'altra, ma tenendo colpevolmente spalancate le porte dell’assalto speculativo». A Pier Franco Devias il dono della sintesi non ha mai fatto difetto. Lui, il filosofo-imprenditore, 50 anni tondi, una vita nella militanza indipendentista. Nel 2014, in nome dell’autodeterminazione dei sardi, Devias si candidò alla presidenza della Regione.

È preoccupato?

«Molto. A ondate periodiche la Sardegna subisce imposizioni coloniali: una volta è l’occupazione militare, un’altra il nucleare, adesso c’è l’eolico».

Due giorni fa ha pubblicato un post, con tanto di cartina allegata, sul progetto da 2mila megawatt nel mare di Olbia.

«Sì, propone la Sardinia North East, sede a Milano. Vogliono piazzare decine di pale eoliche che, vista la dimensione, parliamo di 332 metri, saranno visibili da mezza Gallura».

Come fa a sostenerlo?

«È scritto nelle osservazioni al progetto presentate dalla Regione, non si tratta di un mio personale punto di vista. Il 70 per cento delle pale si vede anche da una distanza di venti chilometri dalla costa».

Nel suo post non la manda a dire «a qualche indigeno» che lei definisce «troppo ubriacato dalla propaganda» per le rinnovabili.

«Invito a una riflessione: da Golfo Aranci riesce a vedere la mezza altezza di Tavolara? Con le pale eoliche succede lo stesso. Non è che mi metto lontano, così non vedo il disastro. Io credo che dovremmo puntualizzare due cose».

Prego.

«Se i sardi hanno deciso di difendere l’ambiente, è evidente che la bellezza del paesaggio non vada travolta e sia quindi incompatibile con la realizzazione di progetti industriali. L’assalto speculativo è un abbruttimento, per di più senza tornaconto. Con questo non voglio dire che, se uno paga, può fare quello che vuole. Ma come si fa a costruire parchi eolici senza che sia noto il sistema di smaltimento?».

Cosa intende?

«In Sardegna il business delle rinnovabili sta ruotando intorno a società con 10mila euro di capitale, senza l’obbligo di presentare fideiussioni. Invece le sta chiedendo la Valle d’Aosta, per esempio, addirittura aggiornate all’indice dei prezzi Istat, a garanzia del futuro smaltimento. Così se un operatore lascerà o farà un revamping per sostituire le pale obsolete, avrà l’obbligo di portarle via. Se ne accorgeranno quei proprietari delle terre sarde che se le ritroveranno in casa, convinti invece di aver fatto l’affare della vita. Come sempre, toccherà alla Sardegna pagare per smaltire i rifiuti industriali. La storia dell’Isola è costellata di vergognose continue assoluzioni o non luogo a procedere nei confronti di chi ha colonizzato la Sardegna, per poi andare via senza bonificare. Dalla Penisola Delta a Teulada all’Eni a Porto Torres, passando per i fanghi di Furtei, sotterrati sulla 131 tra Sardara e Sanluri».

Per tornare al progetto di Olbia, c’è un elemento nuovo, la connessione con la Penisola.

«Dalle carte presentate al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è previsto un collegamento con Civitavecchia. Un vero e proprio cordone ombelicale con l’Italia. Una rete di trasmissione nazionale pensata per portare d’altra parte del mare l’energia prodotta dalle pale che si pretende di sistemare in Sardegna».

La presidente Todde, ha scritto lei nel suo post, non gradisce che si parli di Sardegna come colonia.

«La capisco, è una verità scomoda. Meglio negare l’esistenza di una colonizzazione, visto che non può spiegare quale processo di decolonizzazione intende innescare».

A Solinas quante responsabilità riconosce?

«Solinas l’abbiamo criticato e alle ultime Regionali ci siamo candidati contro. Però l'individuazione delle aree idonee è un obbligo imposto dal decreto di Pichetto Fratin del 21 giugno. L’ha firmato Todde, non Solinas. La presidente mente sapendo di mentire. È stata Todde a sottoscrivere l’accettazione dei 6,2 gigawatt alla Sardegna. Una potenza installabile che la stessa governatrice, nel 2023, definì vergognosa scagliandosi contro il Governo Meloni. Due mesi fa l’ha accettata, per di più come quota minima».

Liberu, il suo partito, cos’ha deciso di fare per fermare l’assalto?

«È dal 2022 che ci stiamo lavorando. Liberu sostiene Pratobello 24: nei prossimi giorni allestiremo banchetti per la raccolta delle firme, i nostri consiglieri comunali sono già impegnati attivamente. Pratobello 24 difende la Sardegna attraverso il suo strumento normativo più forte: lo Statuto, che assegna alla Regione la competenza primaria in materia urbanistica. La moratoria, invece, è un passaggio propagandistico che di concreto non ha nulla».

Una nota positiva la vede, nascosta da qualche parte?

«È tutt’altro che nascosta: prima ogni volta che ci portavano una fregatura, l'accettavamo pensando che fosse un’opportunità di sviluppo. Poi, piano piano, abbiamo smesso di fare l'applauso. Adesso, organizzati, esigiamo rispetto per noi e per la nostra terra».

