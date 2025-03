Questa non è Ibiza… è Carloforte! Stash e The Kolors stelle del Girotonno  

Saranno i The Kolors ad animare la serata di punta del prossimo Girotonno, a Carloforte, sabato 31 maggio a partire dalle 22.30 sul palco di corso Battellieri. Stash & company accenderanno il Tuna Stage con le loro hit più famose: da “Italodisco”, singolo ascoltatissimo in Italia e nel resto d’Europa, “Karma” e ancora “Un ragazzo una ragazza” con cui hanno partecipato a Sanremo 2024, fino all’ultima presentata al Festival il mese scorso, “Tu con chi fai l’amore”. Una carriera iniziata ufficialmente nel 2015 con la vittoria del talent “Amici” e andata avanti con successi che hanno macinato ascolti e riconoscimenti in classifica, valsi alla band 24 dischi di platino. Con le loro sonorità sono pronti a far ballare tutti, non solo i più giovani, a fine maggio sotto il palco del Girotonno. «Siamo felici di poter arricchire il Girotonno con uno dei nomi più importanti della musica italiana», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, «anche le altre serate saranno all’insegna della musica e del divertimento».

La kermesse culinaria che celebra il tonno rosso, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, è in programma dal 30 maggio al 2 giugno, con la formula più che collaudata che prevede degustazioni, show cooking e la gara internazionale di cucina, oltre a musica, intrattenimento e animazione. Il Girotonno sarà preceduto da una novità, Aspettando il Girotonno, dal 23 al 29 maggio.

