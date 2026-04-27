«Questa la dedico al popolo rossoblù» 

Alla fine ha lanciato la giacca blu verso il cielo, per un istante è tornato giocatore. Si è come liberato di un peso enorme, insostenibile. Un calcio nel sedere alla critica, alle critiche, a quelle squadre che rincorrono la sua. E non si è fatto mancare nulla, in uno dei pomeriggi più belli e intensi da quando guida questa squadra, perfino il quasi faccia a faccia con il collega Palladino, evento rarissimo a queste latitudini. «Vittoria importante, con prestazione epica», sussurra Fabio Pisacane, che ha vissuto il match quanto quelli che stavano in campo, fra urla, gesti, disegni nell’aria e corse da una parte all’altra. «Questi sono tre punti fondamentali per la classifica, ma ora mi auguro che la squadra faccia qualcosa per rendere questa stagione ancora migliore». Eccolo, Pisacane, che capisce che si può osare ancora e non esita a farlo: questa, infatti, potrebbe diventare la parte più bella della sua prima stagione al vertice del progetto tecnico. «Questa vittoria la dedico al popolo rossoblù, che sento come mio», con dichiarazione d’amore finale: «Il Cagliari per me è come una moglie».

Tutto su Mendy

Pisacane, ora che può distendersi su questi 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto, può anche parlare delle scelte e dei singoli. «Mendy? Io farei una riflessione su questo: otto giorni fa le valutazioni su di lui da parte di chi sta fuori erano ben altre. E invece io sentivo che questa poteva essere la sua partita». Perché tenere Palestra fuori proprio nella sfida alla sua squadra di appartenenza? «C'è una scelta tecnica ben precisa - ha detto - il Cagliari non è mai stato Palestra-dipendente: in questo piano gara ho pensato che ci potesse essere utile sulle transizioni con ampi spazi». Ed è andata così, perché Palestra ha punzecchiato l’Atalanta quando è potuto ripartire con diversi metri a disposizione. Se la gode, Pisacane, finalmente dalla parte di chi sente di poter raccogliere a piene mani quello che ha seminato, il suo lavoro, una vittoria da condividere con i suoi ragazzi. «Undici anni di Sardegna - ha concluso così la sua conferenza stampa - mi fanno sentire molto partite come questa, soprattutto negli ultimi minuti. Ma francamente è stata più importante la vittoria con la Cremonese. Perchè ci sono stati momenti delicati. Ho detto alla squadra delle cose importanti. E la squadra ha risposto. Dedico questa vittoria al popolo rossoblù e alla mia famiglia».

Il futuro

Il mantenimento della categoria è praticamente in tasca, ci sarebbe un’intesa con la società e chissà che la firma sul rinnovo non arrivi a breve. La gioia sincera dell’allenatore napoletano è apparsa come una sorta di ringraziamento per l’ennesimo sold out, uno stadio passionale che alla fine ha celebrato la squadra. Pisacane ha partecipato quasi in lacrime, stravolto, al rito finale degli abbracci, dei “cinque” rumorosi, la condivisione di un traguardo inseguito dal luglio scorso. Lui, esordiente a questo livello, e una squadra di ragazzi che lo hanno seguito e, in un certo senso, hanno ricambiato le sue attenzioni. Ora c’è il Bologna.

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