Questa Juve sa come fare 

Juventus 2

Parma 0

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Gatti (12' st Joao Mario), Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli (12' st Koopmeiners), Thuram, Cambiaso, Conceicao (35' st Nico Gonzalez), Yildiz (44' st McKennie), David (35' st Vlahovic). In panchina Pinsoglio, Fuscaldo, Adzic, Kostic, Rugani, Rouhi. All. Tudor.

Parma (3-5-2) : Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Lovik (43' st Estevez), Bernabè, Keita (43' st Djuric), Ordonez (12' st Sorensen), Valeri, Almqvist (35' st Benedyczak), Pellegrino. In panchina Corvi, Rinaldi, Begic, Joujou, Amoran, Plicco, Sits. All. Cuesta.

Arbitro : Marcenaro di Rieti.

Reti : nel st 14' David, 39' Vlahovic.

Note: angoli: 6-6, rec. 2' e 4', ammoniti Gatti, Sorensen, Suzuki, Tudor, espulso Cambiaso al 38' st.

La Juventus si tiene in casa tre punti importanti in questa prima giornata contro un Parma che ci ha provato, dal primo all’ultimo minuto, ma senza fortuna. I bianconeri si godono il ritorno di un super Bremer, che ha arginato con mestiere la migliore occasione della squadra del giovanissimo Cuesta. E con una gran secondo tempo, la squadra di Tudor si è imposta allo Stadium.

Al quarto d’ora la rete di David, poi quella di Vlahovic (subentrato proprio al canadese), entrambi innescati dalle giocate di un Yildiz ispiratissimo e che ha anche sfiorato il gol in un paio di occasioni.

Unica nota stonata di una serata decisamente positiva per la Juve, una espulsione: un minuto prima della rete di Vlahovic, il cartellino rosso mostrato dall’arbitro Marcenaro a Cambiaso, espulso per un fallo di reazione contro Lovik.

La Juve ha dovuto così giocare con l’uomo in meno negli ultimi dieci minuti di gara, ma per Tudor tutto è filato liscio perché la sua squadra non ha concesso nulla, se non un tiro di Bernabè che ha impegnato Di Gregorio.

Ora per i bianconeri l'obiettivo è vincere anche contro il Genoa per aspettare l'Inter a punteggio pieno dopo la pausa per le nazionali. L’allenatore della Juve, a fine gara, è stato sibillino sul mercato: «Non so cosa succederà, l'ultima parola spetta alla dirigenza». Tudor ha elogiato Vlahovic lasciando in bilico il futuro del serbo e applaude la Juve: «Bravi a non subire, poi la qualità esce fuori». Per Cuesta invece ci sarà l'Atalanta, un altro esame di maturità per una squadra ambiziosa ma che aspetta dal mercato qualche elemento per irrobustire la rosa.

